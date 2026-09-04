Kırtasiye denetimleri artıyor: velilere etiket ve fiyat uyarısı

Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Açıklamayı yapan Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla yürütülen çalışmalarda amaç, öğrencilerin ve velilerin güvenli ve ekonomik şartlarda alışveriş yapabilmesini sağlamak olarak belirtildi.

Denetim kapsamı ve yasal çerçeve:

İl müdürlüğü, denetimlerde öncelikle ürünlerde fiyat etiketi bulunup bulunmadığını ve raf ile kasa fiyatlarının uyumunu kontrol ediyor. Yapılan açıklamada; fiyat etiketi denetimlerinin 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, fahiş fiyat iddialarına yönelik kontrollerin ise 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirildiği vurgulandı. Denetimler, etiket-kasa farkı, etiketin okunabilirliği ve ürün güvenliği gibi kriterlere göre sürdürülüyor.

Velilere bildirim çağrısı:

Erzurum Ticaret İl Müdürü Hüseyin Yücel, velilerden alışveriş sırasında etiket kontrolü yapmalarını ve raf-kasa uyumsuzluğu ya da fahiş fiyat gördükleri ürünleri belgelendirerek bildirmelerini istedi. Şikayetlerin iletilmesi için CİMER, HFA Mobil Uygulaması, ALO 175 Tüketici Danışma Hattı ya da yazılı dilekçe yoluyla İl Müdürlüğüne başvuru yapılabileceği hatırlatıldı.

Denetimlerin eğitim-öğretim dönemi boyunca Erzurum genelinde aralıksız devam edeceği, vatandaşların güvenli ve uygun fiyatlı alışveriş yapmalarının öncelik olduğu belirtildi. İl müdürlüğü ayrıca, tüm öğrencilere başarılı ve sağlıklı bir yıl dileğinde bulundu.

ERZURUM TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE KIRTASİYE ÜRÜNLERİNE YÖNELİK DENETİMLERİNE DEVAM EDİYOR