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Kış aylarında enfeksiyon uyarısı: hijyen, aşı ve erken başvuru önem taşıyor

OMÜ'lü enfeksiyon uzmanı Doç. Dr. Heval Can Bilek, sonbahar-kışta solunum yolu ve mide-bağırsak enfeksiyonlarına karşı hijyen, aşı ve erken başvuruyu önerdi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 11:17

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kış aylarında enfeksiyon uyarısı: hijyen, aşı ve erken başvuru önem taşıyor

omü uzmanı uyardı:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Heval Can Bilek, sonbahar ve kış aylarına girerken üst solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığında artış gözlendiğini belirtti. Bu artışın temel nedeninin toplu alanlarda daha fazla zaman geçirilmesi ve kapalı mekanlardaki temasın yoğunlaşması olduğunu vurguladı.

mevsimsel artışın sebepleri:

Bilek, kapalı ortamlarda havadaki damlacık ve temas yollarıyla bulaşmanın kolaylaştığını, dolayısıyla mevsimsel dönemlerde vaka sayılarının yükselmesinin beklenen bir durum olduğunu söyledi. RSV ve COVID-19 gibi solunum yolu etkenlerinin yanı sıra özellikle çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına bağlı bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal vakalarının da artabileceğini aktardı.

belirtiler ve risk grupları:

Grip ile basit soğuk algınlığını ayırt etmenin önemli olduğuna dikkat çeken Bilek, hastalığın ani başlangıç, yüksek ateş ve belirgin kas-eklem ağrıları ile seyretmesinin grip olasılığını artırdığını belirtti. Diyabet, KOAH, böbrek ve karaciğer yetmezliği bulunanlar, kanser tedavisi görenler, organ nakli hastaları, küçük çocuklar ve gebeler gibi grupların daha yüksek risk taşıdığı ifade edildi.

tedavi ve koruyucu önlemler:

Bilek, "Bu hastalıkların büyük bölümü viral etkenlerden kaynaklanıyor. Viral enfeksiyonlarda antibiyotiklerin etkisi yok. Gereksiz antibiyotik kullanımı, antibiyotik direncine neden oluyor" uyarısında bulundu. Ayrıca mevcut tabloyun mevsimsel beklentilerle uyumlu olduğunu ve olağan dışı bir salgın söz konusu olmadığını belirtti.

Risk grubundakilerin grip aşısını ihmal etmemesi gerektiğini söyleyen Bilek, hastalık belirtileri ortaya çıktığında erken başvurunun hastalığın ağırlaşmasını önlemede önemli rol oynadığını aktardı. Korunma adına hijyen önlemleri öne çıkıyor: dışarıdan eve gelince ellerin yıkanması, hasta ise mümkünse evde dinlenme ve zorunlu çıkışlarda maske kullanımı gibi basit uygulamalar bulaşmayı azaltıyor.

DOÇ. DR. HEVAL CAN BİLEK.

DOÇ. DR. HEVAL CAN BİLEK.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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