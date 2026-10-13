Kış gelmeden araç bakımı ihmal edilirse yüzbinlik masraf çıkabilir

kış bakımı neden ihmal edilmemeli:

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte araçlarda özellikle akü performansı düşüyor, antifriz yetersizliği motor soğutma sisteminde ciddi hasarlara yol açabiliyor. Uzmanlar, yağ değişimi ve rutin kilometre bakımının tek başına yeterli olmadığını; akü, antifriz, motor yağı, elektrik sistemi ve ön düzen aksamı gibi noktaların kış öncesi ayrıca kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.

uzmanın önerileri:

Araç servis bakım işletme müdürü Ziya Çorumlu, araçların kışa hazırlanmasında düzenli kontrollerin önemine dikkat çekiyor. Çorumlu, "İlk etapta araçta bulunan 20 nokta kontrolünden geçirilmesi gerekiyor" diyerek bu kapsamda akü ölçümü, antifriz seviyesi ve donma derecesinin kontrol edilmesini öneriyor. Ayrıca araç sahiplerinin bakım işlemlerini yalnızca kilometre aralıklarına bağlamamaları gerektiğini, "Nasıl ki vücudumuzun sağlığını korumak için belirli aralıklarla sağlık kontrolünden geçiyorsak araçlarımızı da üç ayda bir 20 nokta kontrolünden geçirmek faydalı olacaktır" sözleriyle ifade ediyor.

maliyetler ve olası hasarlar:

Çorumlu, küçük bir bakım maliyetinin, ihmaller sonucu doğabilecek yüksek onarım faturalarını önleyebileceğini söylüyor. Örneğin antifriz kontrolü ve gerekiyorsa değişimi yaklaşık 500-600 lira tutarken, antifriz kontrolü yapılmazsa motor bloğunda oluşabilecek hasarların maliyeti hasarın boyutuna göre 150-200 bin lira seviyelerine çıkabiliyor. Benzer şekilde fren balatalarının değişimi yaklaşık 3-4 bin lira tutarken, disklerin de zarar görmesi durumunda toplam maliyet 15 bin liraye ulaşabiliyor.

Fren balatalarının kullanım ömrünün sürüş alışkanlıklarına ve yol koşullarına göre değiştiğini belirten Çorumlu, "Değişim aralığı konusunda kesin bir kilometre sınırı vermek doğru değildir" uyarısında bulunuyor ve balataların düzenli kontrol edilmesinin önemine işaret ediyor. Zamanında tespit edilen arızalar ileride oluşabilecek daha büyük hasarları ve yüksek maliyetleri engelliyor.

Sonuç olarak uzmanlar, kış ayları gelmeden önce güvenilir servisler ve yetkili bayilerle iletişim kurulmasını; küçük gibi görünen bakım işlemlerinin ihmal edilmemesini öneriyor. Bu kontroller hem sürüş güvenliğini artırıyor hem de ileride çıkabilecek yüksek maliyetli onarımları engellemeye yardımcı oluyor.

KIŞ AYLARINDA DÜŞEN HAVA SICAKLIKLARI, ARAÇLARIN ÖZELLİKLE AKÜ VE SOĞUTMA SİSTEMİNİ ZORLUYOR. SOĞUK HAVALARDA AKÜ PERFORMANSI DÜŞERKEN ANTİFRİZİN YETERSİZ OLMASI, MOTOR SOĞUTMA SİSTEMİNDE CİDDİ HASARLARA NEDEN OLUYOR.