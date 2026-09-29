Kış gelmeden kombinizi emniyete alın

kış öncesi kombi bakımı uyarısı

Doğalgazın en çok kullanıldığı kış mevsimi yaklaşırken uzmanlar, kombilerin yıllık bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Erzincan’da uzun yıllardır kombi bakım ustası olarak çalışan Yunus Emre Soylu, düzenli bakımın hem arızaları hem de enerji maliyetlerini azalttığını vurguluyor.

neden her yıl bakım yapılmalı:

Soylu, kombilerin evdeki diğer cihazlardan farklı olarak 24 saat sürekli çalıştığını, bölgesel etkenlerle suyun kireçli olmasının ve ortamdan çekilen havadaki tozların cihaz içindeki parçalarda tıkanmaya yol açtığını söylüyor. Buna bağlı olarak pompa ve diğer dolaşım yollarında verim düşüyor ve sistem daha sık arıza veriyor.

bakımda öne çıkan kontroller:

Usta, bakım sırasında özellikle pompa, 3 yollu vana, fan ve genleşme tankı gibi parçaların kontrol edilmesinin hayati olduğunu belirtiyor. Pompa yollarının temizlenmesi, 3 yollu vananın yaz-kış konum geçişlerinin düzgün olması, fanın temizlenmesi ve genleşme tankı havasının kontrolü uzun ömür ve tasarruf için öncelikli işlemler arasında.

ehil servise yaptırılmalı:

Soylu, bakımın yetkili ve deneyimli kişilere yaptırılmasını tavsiye ediyor. Kendi ifadesine göre kapağını söküp yüzeysel müdahalede bulunanların yaptığı işlemler kombinin gerçek bakımını sağlamıyor ve bazen daha büyük arızalara yol açabiliyor. Bu nedenle kombinizi yetkili servise götürmeniz en güvenli yöntem olarak öne çıkıyor.

Ustalar, kış başlamadan önce yapılan yılda en az bir defa bakımın hem güvenlik hem de ekonomik açıdan kritik olduğunu, vatandaşların kontrolleri aksatmamaları gerektiğini hatırlatıyor.

UZMANINDAN KOMBİ BAKIMI UYARISI