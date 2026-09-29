Dolar 48,9150 -0,15%
Euro 55,6324 -0,14%
Bist 12.426,84 -1,32%
Altın Gram 6.560,32 +0,07%
EUR/USD 1,1349 -0,20%
Brent Petrol 97,96 +0,13%
--°

Kış gelmeden kombinizi emniyete alın

Kombi bakımlarının yılda en az bir kez yetkili servise yaptırılması; pompa, 3 yollu vana, fan ve genleşme tankı kontrolleriyle arızaları önler.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 08:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kış gelmeden kombinizi emniyete alın

kış öncesi kombi bakımı uyarısı

Doğalgazın en çok kullanıldığı kış mevsimi yaklaşırken uzmanlar, kombilerin yıllık bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Erzincan’da uzun yıllardır kombi bakım ustası olarak çalışan Yunus Emre Soylu, düzenli bakımın hem arızaları hem de enerji maliyetlerini azalttığını vurguluyor.

neden her yıl bakım yapılmalı:

Soylu, kombilerin evdeki diğer cihazlardan farklı olarak 24 saat sürekli çalıştığını, bölgesel etkenlerle suyun kireçli olmasının ve ortamdan çekilen havadaki tozların cihaz içindeki parçalarda tıkanmaya yol açtığını söylüyor. Buna bağlı olarak pompa ve diğer dolaşım yollarında verim düşüyor ve sistem daha sık arıza veriyor.

bakımda öne çıkan kontroller:

Usta, bakım sırasında özellikle pompa, 3 yollu vana, fan ve genleşme tankı gibi parçaların kontrol edilmesinin hayati olduğunu belirtiyor. Pompa yollarının temizlenmesi, 3 yollu vananın yaz-kış konum geçişlerinin düzgün olması, fanın temizlenmesi ve genleşme tankı havasının kontrolü uzun ömür ve tasarruf için öncelikli işlemler arasında.

ehil servise yaptırılmalı:

Soylu, bakımın yetkili ve deneyimli kişilere yaptırılmasını tavsiye ediyor. Kendi ifadesine göre kapağını söküp yüzeysel müdahalede bulunanların yaptığı işlemler kombinin gerçek bakımını sağlamıyor ve bazen daha büyük arızalara yol açabiliyor. Bu nedenle kombinizi yetkili servise götürmeniz en güvenli yöntem olarak öne çıkıyor.

Ustalar, kış başlamadan önce yapılan yılda en az bir defa bakımın hem güvenlik hem de ekonomik açıdan kritik olduğunu, vatandaşların kontrolleri aksatmamaları gerektiğini hatırlatıyor.

UZMANINDAN KOMBİ BAKIMI UYARISI

UZMANINDAN KOMBİ BAKIMI UYARISI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sarıdanışment'te orman vasfını yitiren araziden köylülere kışlık odun desteği
images

Edirne sonbaharı erken karşıladı: yağmur ve serinlik etkili
images

Selde kaybolan sulukları kurtarma çabası iki can daha kurtardı
images

Karasu'da Darıçayırı mahallesi göle döndü, eğitime bir gün ara

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İstanbul'da 12 olayın bağlantısı çözüldü: eş zamanlı operasyonlarda 11 gözaltı

Sigortanın dört elementten doğan güvence vaadi

Elazığ-keban yolunda araç ağaca çarptı, 4 kişi yaralandı

Nusaybin'de itfaiye operasyonu: balkonda mahsur kalan iki kişi güvenli şekilde tahliye edildi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan