Kış hastalıklarına karşı sofradan yükselen direnç

Kış aylarında bağışıklığı güçlendirme:

Havaların soğumasıyla birlikte grip ve soğuk algınlığı vakalarında artış gözleniyor. Diyetisyen Gizem Güneş, bu dönemde bağışıklığın güçlendirilmesinin büyük oranda beslenme alışkanlıklarına bağlı olduğunu belirtiyor. Güneş, basit ama etkili değişikliklerle kışı daha sağlıklı geçirmek mümkün olduğunu vurguluyor.

Sıvı alımı ve günlük hedefler:

Güneş, soğuyan havalarda su tüketiminin azaldığını hatırlatarak bu duruma dikkat çekti. "Bunu tekrar arttırarak yani her zaman olduğu gibi 2.5 - 3 litre bandında tutarak bağışıklığımızı olabildiğince arttırabiliriz" ifadesini kullandı. Uzman, düzenli sıvı alımının hem metabolik işlevler hem de mukozal savunmalar için önemli olduğunu belirtiyor.

Probiyotik, prebiyotik ve C vitamini kaynakları:

Bağışıklığın temel unsurunun bağırsaklar olduğuna işaret eden Güneş, menülerde yoğurt, süt ve ayran gibi süt ürünlerinin eksik edilmemesini önerdi. Ayrıca pancar ve turşu gibi fermente ürünlerin bağırsaktaki prebiyotik ve probiyotik dengesini güçlendirdiğini söyledi. Beslenmede C vitaminine de önem veren Güneş, "C vitamini deyince aklımıza turunçgiller geliyor ama turunçgillerden daha fazla C vitamini içeren brokoli, kırmızı biber, kivi ve maydanoz gibi sebzeleri de sofralarımıza ekleyerek bağışıklığımızı güçlendirmeye yardımcı olabilir" dedi.

Güneş son olarak, güçlü bir bağışıklık için sağlam bir beslenme düzenine ihtiyaç duyulduğunu, besinlerin gün içindeki öğünlere dengeli şekilde eklenmesi gerektiğini vurguladı. Bu yaklaşımın mevsimsel hastalıklara karşı korunmada etkili olacağına dikkat çekti.

HAVALARIN SOĞUMASIYLA ARTAN HASTALIKLARA DİKKATİ ÇEKEN DİYETİSYEN GİZEM GÜNEŞ, SU TÜKETİMİNİN AZALTILMAMASI VE BESLENMEDE FERMENTE GIDALAR İLE C VİTAMİNİNE AĞIRLIK VERİLMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ.