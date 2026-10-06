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Kış hazırlığı evden araca kadar işinin ehli esnafla tamamlanmalı

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, kış bakımı ve alışverişlerinde mahallenin kayıtlı, güvenilir ve işinin ehli esnafının tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kış hazırlığı evden araca kadar işinin ehli esnafla tamamlanmalı

kışlık bakımınızı son güne bırakmayın:

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, kış mevsimi yaklaşırken vatandaşlara bakım, onarım ve alışveriş ihtiyaçlarında yerel esnafı tercih etme çağrısında bulundu. Dere, kış hazırlığının yalnızca giysi alımı değil; ısıtma sistemleri, elektrik ve su tesisatı, çatı, baca ve çeşitli cihazların düzenli bakımı gibi hayatî bakım ve onarım işlerini de kapsadığını belirtti.

Başkan Dere, "Kış kapıya dayanmadan hazırlanmak gerekir. Kombi, soba, klima, baca, çatı, elektrik ve su tesisatı gibi alanlarda yapılacak kontroller, ileride yaşanabilecek daha büyük sorunların önüne geçebilir" uyarısında bulundu. Vatandaşların bakım ve onarım işlerini odalarımıza kayıtlı, güvenilir ve işinin ehli esnafımıza yaptırmaları gerektiğini söyleyen Dere, internet ortamında görülen her iletişim bilgisinin yetkili servis anlamına gelmediğini hatırlattı.

Yetkili servis gerektiren işler için kurumların doğrulanmasının önemine dikkat çeken Dere, "Yetkili servis bilgileri, Ticaret Bakanlığı'nın Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) üzerinden servis.gov.tr adresinden mutlaka teyit edilmelidir" dedi. Dere, ucuz görünen bilinçsiz müdahalelerin hem daha yüksek maliyetlere hem de güvenlik risklerine yol açabileceğini belirterek, "İşi ehline vermek sadece eviniz için değil can ve mal güvenliğinize de yapılan bir yatırımdır" ifadesini kullandı.

kış alışverişi ve mahalle esnafının rolü:

Dere, kışlık giyeceklerden ev ihtiyaçlarına kadar yapılacak alışverişlerde de mahalle esnafının tercih edilmesinin önemine vurgu yaptı. "Monttan yağmurluğa, bottan şemsiyeye, yorgan ve battaniyeden ısınma ürünlerine kadar pek çok ihtiyacımız bulunuyor" diyen Dere, vatandaşlardan giyimci, ayakkabıcı, manifaturacı, yorgancı, sobacı ve diğer yerel esnaf ve sanatkarları tercih etmelerini istedi.

Mahalle esnafının müşteriyi tanıdığı, ihtiyacı dinlediği ve doğru ürüne yönlendirdiği kaydedildi. Dere, kış hazırlığı yaparken sadece bireysel ihtiyaçların değil, şehrin ekonomik hayatının da gözetilmesi gerektiğini belirterek, "Yapacağımız her bilinçli tercih, alın teriyle çalışan esnafımıza güç verecektir" dedi.

Başkan Dere ayrıca yerel alışverişin Antalya ekonomisinde yarattığı katma değere işaret etti: "Esnafımız kazandığını yine bulunduğu mahallede ve şehirde harcar. İstihdama, üretime ve toplumsal dayanışmaya katkı sunar." Dere, bir dükkandan yapılan alışverişin sadece ürün bedeli olmadığını, aynı zamanda bir iş yerinin ayakta kalmasına ve mahalle kültürünün sürmesine destek sağladığını vurguladı.

Son olarak AESOB'un her mevsim esnaf ve sanatkarların yanında olmaya devam edeceğini belirten Dere, vatandaşları kış hazırlıklarını güvenilir ve kayıtlı esnafla yapmaya davet etti.

AESOB BAŞKANI ADLIHAN DERE, KIŞ ÖNCESİ BAKIM VE ALIŞVERİŞ İHTİYAÇLARINDA GÜVENİLİR MAHALLE...

AESOB BAŞKANI ADLIHAN DERE, KIŞ ÖNCESİ BAKIM VE ALIŞVERİŞ İHTİYAÇLARINDA GÜVENİLİR MAHALLE ESNAFININ TERCİH EDİLMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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