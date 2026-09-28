Kışa hazırlık: Ayvalık'ta mazgal ve yağmur suyu kanallarında seferberlik

Ayvalık'ta kış öncesi altyapı temizliği yoğun şekilde sürüyor

Ayvalık Belediyesi, yağışlı mevsim öncesinde kent genelinde mazgal, yağmur suyu kanalı ve rögar temizliklerini hızlandırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklardaki tüm mazgalları tek tek elden geçiriyor; amaç tıkanma ihtimalini en aza indirip su baskını riskini azaltmak.

Çalışmanın kapsamı:

Yaz boyunca mazgallara ve yağmur suyu kanallarına atılan çöplerin temizlendiği çalışmalarda, kanallar dip bucak temizleniyor ve olası tıkanıklıkların önüne geçiliyor. Ekipler mazgalların, yağmur suyu drenaj hatlarının ve rögarların bakımını yaparken, taşkın ihtimalini azaltacak önlemler üzerinde yoğunlaşıyor. Çalışmalar, kent genelindeki bakım, onarım ve temizlik işlerinin kış gelmeden tamamlanmasını hedefliyor.

Belediyenin uyarısı:

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin çalışmaların önemine dikkat çekerek, belediyenin sahada 7 gün 24 saat görev yaptığını belirtti. Ergin, yoğun geçen yaz sezonunda gelişigüzel atılan çöplerin tek tek ayıklandığını ve hedeflerinin Ayvalık'ı kışa güvenli ve hazırlıklı şekilde sokmak olduğunu vurguladı. Ayrıca kent sakinlerine, "Ayvalık’ımıza kendi evimize gösterdiğimiz özen ve titizlikle davranalım. Kendi evimizi nasıl temiz tutuyorsak kentimizi de öyle temiz tutalım. Özellikle yağmur suyu drenaj kanallarına küçük bir çöp dahi atmayalım. Tıkanma, taşma ve su baskını gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kalmayalım" çağrısında bulundu.

Belediye yetkilileri, çalışmaların sürdüğünü ve vatandaş iş birliğinin sürecin etkinliğini artıracağını belirtiyor; kent temizliği ve altyapı bakımı için hassasiyet talep ediliyor.

AYVALIK’TA MAZGAL VE YAĞMUR SUYU KANALLARINDA BÜYÜK TEMİZLİK