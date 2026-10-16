Kışa hazırlık: Patnos’ta 100 öğrenciye mont ve bot desteği

Patnos'ta anlamlı kış yardımı

Patnos'ta ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik bir kışlık yardım çalışması gerçekleştirildi. Yukarıgöçmez Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen dağıtımda toplam 100 öğrenciye mont ve bot ulaştırıldı. Destek, Patnos Şoförler ve Otomobilciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Çarboğa ile İstanbul Kamyoncular Odası Başkanı Mehmet Hanifi Uğus tarafından sağlandı.

Dağıtım programı ve katılımcılar:

Yardımın dağıtım programına Patnos İlçe Millî Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, Patnos Şoförler ve Otomobilciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Çarboğa ve Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz katıldı. Dağıtım, okul yönetimi ve öğretmenlerin de gözetiminde gerçekleştirildi ve öğrencilerin kış koşullarına uygun giyinmeleri hedeflendi.

Destek verenlerin mesajları:

Mehmet Ali Çarboğa, yardımın amaçlarını anlatırken, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yanında olmak istiyoruz. 100 öğrencimize mont ve bot desteği sağlayarak kış aylarında ihtiyaçlarına katkıda bulunmayı amaçladık. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk bizim için en büyük kazançtır." ifadelerini kullandı.

Yüksel Zorlu ise yapılan yardımın eğitim kadar sosyal ihtiyaçların karşılanması açısından da önemine vurgu yaparak, "Öğrencilerimizin eğitim hayatlarının yanı sıra sosyal ihtiyaçlarının da karşılanması büyük önem taşıyor. Çocuklarımızı sevindiren bu anlamlı destekten dolayı Mehmet Ali Çarboğa’ya ve Mehmet Hanifi Uğus’a teşekkür ediyorum." dedi.

Gerçekleştirilen çalışma, Patnos'ta toplumsal dayanışma ve çocuklara yönelik sosyal sorumluluk örneklerinden biri olarak nitelendirildi. Okul yönetimi ve aileler, destek sayesinde öğrencilerin kış aylarını daha sıcak ve rahat geçireceklerini belirtti.

Dağıtım sırasında çocukların mont ve botları denemeleri sağlandı, ihtiyaç sahiplerine uygun beden ve kullanım önerileri verildi. Organizasyonun sorunsuz ilerlemesi için okul idaresi ile iş birliği yapıldı ve yardımın adil şekilde dağıtılmasına özen gösterildi.

Bu tür yerel dayanışma girişimlerinin, okul bazında eğitim ve sosyal destek mekanizmalarını güçlendirdiği, ailelerin üzerindeki ekonomik baskıyı hafiflettiği ve öğrencilerin okula devamını olumlu etkileyebileceği vurgulandı.

PATNOS’TA 100 ÖĞRENCİYE MONT VE BOT DESTEĞİ SAĞLANDI. PATNOS ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER CEMİYETİ BAŞKANI MEHMET ALİ ÇARBOĞA İLE İSTANBUL KAMYONCULAR ODASI BAŞKANI MEHMET HANİFİ UĞUS’UN KATKILARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN YARDIM, YUKARIGÖÇMEZ KÖYÜ İLKOKULU VE ORTAOKULU’NDA ÖĞRENCİLERE DAĞITILDI.