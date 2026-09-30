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Kışa karşı çaydanlığa: ıhlamurdan zencefile doğal destek önerileri

Ihlamur, adaçayı, zencefil, zerdeçal, tarçın, kuşburnu ve papatya kışın bağışıklık ve solunum desteği için öneriliyor; hazırlanışı ve uyarılar paylaşıldı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:21

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 09:24

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kışa karşı çaydanlığa: ıhlamurdan zencefile doğal destek önerileri

kışta en çok tercih edilen bitkiler:

Kış aylarında vücudu desteklemek ve soğuk havalarda sık görülen rahatsızlıklara karşı korunmak amacıyla tüketilen bitkiler ön plana çıkıyor. Uzun yıllardır Balıkesir'de hizmet veren Baharatçı Kemal Güney tüketim taleplerinin özellikle kıştan önce arttığını belirtiyor. Vatandaşlar ıhlamur, adaçayı, zencefil, zerdeçal, tarçın, kuşburnu ve papatya gibi ürünleri tercih ediyor.

Bu bitkiler çeşitli şekillerde vücuda destek sağlıyor: Ihlamur ve adaçayı göğsü yumuşatmaya ve balgamın atılmasına yardımcı olurken, kuşburnu C vitamini açısından zengin olması nedeniyle bağışıklık desteği sunuyor. Papatya ise ağrı kesici özellikleriyle biliniyor.

hazırlama ve tüketim önerileri:

Güney, kışın en çok tercih edilen ürünlerden birinin taze zencefil olduğunu, bunun rendelenerek balla karıştırılabileceğini söylüyor. Tadı yoğun gelenler için ise toz zencefilin bal ile macun kıvamına getirilerek tüketilebileceğini belirtiyor.

Seylan tarçını hazırlanışına dair pratik bir öneri de paylaşan Güney, bir su bardağı sıcak suya tarçından bir parça kırıp atılabileceğini; yaklaşık 2-3 dakika kaynatıldıktan sonra ocağın altı kapatılınca 2-3 dakika bekleyip suyunun içilebileceğini anlatıyor. Tarçının boğaz ve solunum yolları şikayetlerinde destek amacıyla kullanılabileceği; öksürük ve balgamın giderilmesine yardımcı olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca evde bağışıklık desteği amaçlı; arı sütü, bal, polen ve propolis gibi ürünlerin bir araya getirilerek karışımlar hazırlanabildiği, çam kozalağı pekmezi ve keçiboynuzu pekmezi gibi ürünlerin de üst solunum yolları ve bağışıklık desteği için tercih edildiği vurgulanıyor.

dikkat edilmesi gerekenler:

Güney, bitkisel ürünlerin tüketiminde doğru hazırlama yöntemlerinin önemli olduğunu hatırlatırken, kişilerin kendi sağlık durumlarını dikkate almasının ve düzenli ilaç kullananların mutlaka uzman görüşü almasının gerektiğini belirtiyor. Ayrıca vatandaşların kış yaklaştığında baharatçılara uğrayıp stok yapmayı ihmal etmediği ifade ediliyor.

Bu bilgiler ışığında soğuk aylarda bitkisel ürünleri seçerken kullanım amacı, hazırlama biçimi ve kişisel sağlık koşulları öncelikli kriterler olarak öne çıkıyor.

KIŞ AYLARINDA VÜCUDU DESTEKLEMEK VE SOĞUK HAVALARDA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLARA KARŞI KORUNMAYA...

KIŞ AYLARINDA VÜCUDU DESTEKLEMEK VE SOĞUK HAVALARDA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLARA KARŞI KORUNMAYA YARDIMCI OLMAK AMACIYLA IHLAMUR, ADAÇAYI, ZENCEFİL, ZERDEÇAL, TARÇIN, KUŞBURNU VE PAPATYA GİBİ BİTKİLER TERCİH EDİLEBİLİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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