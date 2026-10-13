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Kısa süreli dalmalar dikkatsizlikten öte olabilir

Çocuklarda kısa süreli dalıp gitmeler her zaman dikkatsizlik değildir; tekrarlayan benzer ataklar epilepsi belirtisi olabilir, erken değerlendirme önemlidir.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:27

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kısa süreli dalmalar dikkatsizlikten öte olabilir

Kısa süreli dalmalar dikkatsizlikten öte olabilir

Prof. Dr. Sedat Işıkay, Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Nörolojisi uzmanı olarak, çocuklarda ara sıra görülen dalıp gitme, çevreyle bağlantının kesilmesi ve kısa süreli tepkisizlik hallerinin aileler tarafından sıklıkla dikkatsizlik olarak yorumlandığını ancak bazı durumlarda bunun epileptik nöbet belirtisi olabileceğini vurguluyor.

gözden kaçabilen nöbetler:

Çocukluk çağında görülen bazı epileptik nöbetler, belirgin kasılma, düşme veya uzun süreli bilinç kaybı gibi dramatik bulgularla seyrederken, bazıları yalnızca birkaç saniye süren dalma ve farkındalık kaybı olarak ortaya çıkabiliyor. Prof. Dr. Işıkay, oyun oynarken, ders dinlerken veya konuşma sırasında çocuğun aniden durup birkaç saniye çevresine tepki vermeyip sonra kaldığı yerden devam etmesinin araştırılması gerektiğini belirtiyor. Bu tür atakların sık tekrarlaması ise epileptik nöbet olasılığını güçlendiriyor.

aileler ne yapmalı:

Her dalıp gitme epilepsi anlamına gelmez; yorgunluk, uyku düzensizliği ya da dikkat sorunları benzer tablolar oluşturabilir. Ancak Prof. Dr. Işıkay ailelere, tekrarlayan ve benzer biçimde ortaya çıkan atakların göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyor. Ailelerin atakların süresini, sıklığını ve hangi durumlarda ortaya çıktığını not etmesi, uzman değerlendirmesine önemli katkı sağlar.

Tanı sürecinde belirtilerin özellikleri ve atak anındaki tepki durumu değerlendiriliyor. Gerek görüldüğünde çocuk nörolojisi muayenesi ve elektroensefalografi (EEG) gibi incelemelerden yararlanılabiliyor. Prof. Dr. Işıkay, nöbet şüphesi bulunan çocukların uzman hekim tarafından değerlendirilmesinin ve erken tanı ile uygun tedavi başlanmasının çocukların sağlıklı gelişimini desteklemede önemli rol oynadığını vurguluyor.

Özetle, ailelerin kısa süreli dalma ataklarını basit bir dalgınlık olarak görüp geçmemesi; benzer atakların tekrarı halinde çocuk nörolojisi uzmanına başvurması öneriliyor.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ ÇOCUK NÖROLOJİSİ UZMANI PROF. DR. SEDAT IŞIKAY, ÇOCUKLARDA KISA...

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ ÇOCUK NÖROLOJİSİ UZMANI PROF. DR. SEDAT IŞIKAY, ÇOCUKLARDA KISA SÜRELİ DALMA VE ÇEVREYLE İLETİŞİMİN KESİLMESİNİN EPİLEPTİK NÖBET BELİRTİSİ OLABİLECEĞİNE DİKKAT ÇEKEREK AİLELERİ UYARDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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