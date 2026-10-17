Kışın dalgalarla yüzdüler: İznik Gölü'nde cesur anlar

İznik Gölü kıyısında soğuk havaya rağmen yüzme görüntüleri

Bursa ve ilçelerinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava, İznik Gölü çevresinde de hissediliyor. Yağışla birlikte güçlenen rüzgâr göl yüzeyinde yüksek dalgalar oluştururken, kıyıda toplanan bir grup vatandaş buna rağmen suya girdi. Ortaya çıkan görüntüler hem gölde hem kıyıda dikkat çeken anlara sahne oldu.

hava ve dalgalar:

Sahildeki kayıtlar, yağmur ve rüzgârın göl yüzeyinde zaman zaman etkisini artırdığını gösteriyor. Buna karşın bir araya gelenler, yükselen dalgalar arasında yüzerek soğuğu ve rüzgârı göğüsledi. İzlenen sahneler, göl kıyısındaki hareketliliğin beklenmedik anlarına dair görsel bir belge niteliği taşıdı.

güvenlik ve dikkat çekici anlar:

Soğuk hava koşullarında açık suya girmenin riskler taşıdığı uzmanların sıkça vurguladığı bir gerçek olmakla birlikte, bu görüntülerde herhangi bir olumsuz olay raporlanmadı. Anlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi ve kısa sürede ilgi çekti. İznik Gölü kıyısındaki bu tür sahneler, bölgedeki değişken hava koşullarına rağmen insanların farklı tepkilerini gözler önüne seriyor.

İZNİK GÖLÜNDE SOĞUĞA VE DALGALARA İNAT BÖYLE YÜZDÜLER