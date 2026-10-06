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Kışın rengi alıç Van tezgahlarında rağbet görüyor

Van'ın dağlarından toplanan alıç (yumuşan), ekşimsi tadı ve renkleriyle tezgahlarda alıcı buluyor; kilo 400, bardakla 50 liradan satışa sunuluyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 12:31

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 12:34

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kışın rengi alıç Van tezgahlarında rağbet görüyor

Van’da alıç tezgahlarda

Van’da kışın habercisi sayılan alıç (yumuşan), dağlık alanlardan toplanıp tezgahlarda yerini aldı. Genellikle eylül sonlarında olgunlaşan ve bakıma ihtiyaç duymadan yetişen alıç, havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların ilgisini çekiyor.

Yetişme dönemi ve kullanım alanları:

Fındık büyüklüğündeki meyve ekşimsi bir tada sahip olup sarı, kırmızı ve turuncu renklerinde tezgahları süslüyor. Yöre halkı ürünü taze tüketmenin yanı sıra marmelat ve reçel yapımında da değerlendiriyor. Toplama genellikle dağlarda sınırlı sayıda ağaçtan yapılıyor; bu özelliği alıcı nadir ve mevsimsellik katıyor.

Fiyatlandırma ve satış yöntemleri:

Alıcın kilosu tezgahlarda 400 lira olarak satılırken, müşteriler daha çok su bardağı ölçüsüyle 50 lira ödeyerek alıyor. Yabani alıç satanlar, bazen öğrencilere ücretsiz verdiklerini ve tadımlık ikramlarda bulunduklarını belirtiyor.

Alıç satın alan Cengiz Demir, ürünün doğada kendiliğinden yetiştiğini belirtti: "Dağda 3-4 tane ağaç bulunur. Onlardan toplayıp buraya getirirler. Ne yazık ki biz bunu pahalı görüyoruz ama aslında çok ucuz. Doğanın meyvesi ve ilaçtır. Yani parayı düşünmeyelim, sağlığımızı düşünelim."

Yabani alıç satan Erkan Güldağ ise üretimin sınırlı olduğunu vurguladı: "Yumuşanımız, alıcımız var. Yılda bir kere yetişir. Her dağda 3-4 ağaç bulunuyor. O ağaçlardan 20 ila 40 kilo kadar toplayıp getirir, burada tezgahlarda satarız. Normalde kilosu 400 lira, bardakla alanlara 50 liradan veriyoruz. Bazen öğrenci arkadaşlarımız geliyor, ücretsiz de veriyoruz. Tadımlık olarak da ikram ediyoruz. Herkesi tezgahımıza bekleriz"

Yöre halkı için alıç, sıcak günlerin sona ermesinin simgesi ve küçük miktarlarda toplanıp pazara sunulması nedeniyle hem lezzet hem de mevsimsellik açısından değer taşıyor.

VAN’DA ALIÇ (YUMUŞAN), YÖRE HALKI TARAFINDAN TOPLANARAK TEZGAHLARDA SATIŞA SUNULMAYA BAŞLADI.

VAN’DA ALIÇ (YUMUŞAN), YÖRE HALKI TARAFINDAN TOPLANARAK TEZGAHLARDA SATIŞA SUNULMAYA BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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