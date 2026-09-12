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Kışın şehirle buluşması: Kuşadası'nda yaban domuzları yerleşime girdi

Kuşadası Türkmen Mahallesi'nde gündüz sokaklara inen yaban domuzları, bahçelerde ve konteynerlerde yiyecek arayınca mahalle sakinleri tedirgin oldu.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 18:59

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 19:13

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EDİTÖR: Aslı Han

Kışın şehirle buluşması: Kuşadası'nda yaban domuzları yerleşime girdi

Olayın yaşandığı bölge ve görüntüler:

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, gündüz vakti yerleşim alanına kadar inen yaban domuzları Türkmen Mahallesi sokaklarında görüldü. Sürü, binaların bahçelerinde ve çöp konteynerlerinde yiyecek ararken çevredeki vatandaşlarda tedirginlik yarattı.

O anlar bir mahalle sakininin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi; görüntülerde domuzların sokak aralarında serbestçe dolaştığı ve çöplük benzeri noktalarda besin aradığı açıkça görülüyor.

Mahalle sakinlerinin tepkisi ve beklentileri:

Vatandaşlar, sürünün yakınından geçerken çekingen davrandıklarını belirtti ve görünürlük ile güvenlik kaygısı yaşadıklarını aktardı. Görüntülerin yayılmasıyla birlikte mahalleli, yetkililerden önlem alınmasını talep etti.

Yerel halk, bu tür karşılaşmaların artmasında etkili olan etkenler olarak, doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban domuzları ifadesine dikkat çekti; hayvanların yerleşim yerlerine inmesinin hem can güvenliği hem de hijyen açısından risk oluşturduğu vurgulandı.

Mahalle sakinleri, benzer olayların tekrarlanmaması için yetkililerin bölgeyi izlemesi ve gerekli önlemleri almasını bekliyor. Görüntüler, yerel düzeyde konunun takip edilmesine zemin hazırladı.

AYDIN&#039;IN KUŞADASI İLÇESİNDE GÜNDÜZ VAKTİ YERLEŞİM ALANINA KADAR İNEN DOMUZ SÜRÜSÜ, BİNALARIN...

AYDIN'IN KUŞADASI İLÇESİNDE GÜNDÜZ VAKTİ YERLEŞİM ALANINA KADAR İNEN DOMUZ SÜRÜSÜ, BİNALARIN BAHÇELERİNDE YİYECEK ARARKEN O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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