Kısır Dağı'nın zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

Kısır Dağı'nda ilk kar

Ardahan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı. Kısır Dağının 3 bin 197 metre yüksekliğindeki zirvesi, beyaz bir örtüyle kaplandı ve bölge kışın ilk işaretlerini vermeye başladı.

Zirve ve Çıldır'dan görüntüler

Dağın zirvesinde etkili olan kar yağışı, Çıldır ilçe merkezinden de görülebilecek kartpostallık görüntüler oluşturdu. Beyaz örtü, bölge peyzajını belirgin şekilde değiştirirken fotoğraf ve görüntü kaydedenler için dikkat çeken anlar sundu.

Hava durumu ve beklenti

Yüksek kesimlerde gözlemlenen bu kar yağışıyla kış aylarının habercileri ortaya çıktı. Bölge genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kış koşullarının etkisini artırması bekleniyor; önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da azalması öngörülüyor.

ARDAHAN'DA HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE YÜKSEK KESİMLERE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI.