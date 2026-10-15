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Kıyıda peş peşe: Erdemli ve Silifke açıklarında hortumlar göründü

Mersin'de gök gürültülü sağanakla birlikte Erdemli ve Silifke açıklarında art arda üç hortum gözlendi; yetkililer su baskınları için uyarı yaptı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:32

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 13:36

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EDİTÖR: Aslı Han

Kıyıda peş peşe: Erdemli ve Silifke açıklarında hortumlar göründü

Mersin'de gök gürültülü sağanak sürüyor

Meteoroloji'nin uyarısıyla Mersin genelinde etkili olan yağışlı hava, kentte gece ve gündüz gök gürültülü sağanak biçiminde devam ediyor. Mersin'in 321 kilometrelik Akdeniz kıyısında deniz üzerinde dün görülen çift hortumun ardından bugün peş peşe 3 farklı hortum daha kaydedildi.

Denizde peş peşe hortumlar:

Erdemli ilçesi ile Kızkalesi Mahallesi arasında yarım saat arayla 2 hortum gözlendi. Buna ek olarak Silifke ilçesi Susanoğlu Mahallesi'nden izlenebilen bir hortum daha ortaya çıktı. Silifke açıklarında görülen hortumun büyüklüğü görüntülere yansıdı ve gözlemler kayıtlara geçti.

Vatandaşlara uyarı ve riskler:

Yağışlı havanın devam ettiği bölge genelinde yetkililer, kıyı ve iç kesimlerde olası su taşkınları ve ani sel riskine karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. Vatandaşlardan meteorolojik uyarıları takip etmeleri ve tehlikeli alanlardan uzak durmaları istendi.

MERSİN&#039;DE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLURKEN, AKDENİZ&#039;DE ERDEMLİ VE SİLİFKE İLÇELERİ...

MERSİN'DE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLURKEN, AKDENİZ'DE ERDEMLİ VE SİLİFKE İLÇELERİ ARASINDA GÖRÜLEN HORTUMLAR DİKKAT ÇEKTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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