Kıyıdaki sarı perde: Zonguldak limanında yağmurun izleri

Sabah saatlerinde etkili olan sağanak, Zonguldak kıyılarındaki derelerin taşımış olduğu çamurlu suyu denize taşıdı. Bu suyun limana ulaşmasıyla birlikte liman içindeki su geniş bir alanda sarı ve kahverengi tonlara büründü; görüntü kıyı hattında belirgin bir değişim oluşturdu.

Liman ve denizde gözlenen hareketlilik:

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle limanda ve açıkta dalgalar oluştu. Açıkta bekleyen bir yük gemisi de zaman zaman yükselen dalgaların etkisi altında kaldı. Görüntüler, liman içindeki suyun rengindeki değişimin yanı sıra denizdeki dalga hareketliliğini de ortaya koydu.

Meteorolojik uyarı ve beklenen etkiler:

Meteorolojik değerlendirmelere göre kıyılarda rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Uyarının 23 Eylül saat 00.05'te başladığı ve 14.00'e kadar geçerli olduğu bildirildi; fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği yönünde uyarılar yapıldı. Yağış sonrası derelerden taşınan sedimanın deniz renginde yarattığı değişim, sahil ve liman hattında gözlemlenen en somut etki oldu.

ZONGULDAK’TA SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK VE RÜZGAR, LİMANDA DALGALARA NEDEN OLURKEN DERELERİN TAŞIDIĞI ÇAMURLU SU NEDENİYLE DENİZİN RENGİ SARIYA DÖNDÜ.