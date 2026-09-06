Kıyıköy'de palamut bereketiyle balıkçılar yoğun mesaiye başladı

Kıyıköy'de palamut bereketi balıkçıların yüzünü güldürdü

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde bu yıl palamut bolluğu dikkat çekiyor. Balıkçılar sahaya çıkan teknelerle verimli bir av dönemi yakaladıklarını belirtiyor ve sezonun sunduğu fırsatı değerlendirmek için yoğun mesai yapıyor.

Av yöntemleri:

Sezona çıkan ekipler sabahın erken saatlerinden itibaren çapari ile avlanmaya başlıyor, öğleden sonra ise palamut için uzatma ağları devreye giriyor. Bu iki aşamalı çalışma düzeni, gün boyunca düzenli bir av akışı sağlamalarına yardımcı oluyor.

Çalışma temposu ve satış:

Günün büyük bölümünü denizde geçiren balıkçılar, avladıkları palamutları pazara sunmak için hazırlıklarını sürdürüyor ve çalışmalarını gecenin ilerleyen saatlerine kadar uzatıyor. Bölgedeki balıkçılar bolluktan memnun olduklarını ve sezonun bereketli geçmesini umut ettiklerini ifade etti.

KIRKLARELİ’NİN KIYIKÖY BELDESİNDE PALAMUT BOLLUĞU BALIKÇILARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜRKEN, BALIKÇILAR BEREKETLİ SEZONU DEĞERLENDİRMEK İÇİN GECE GÜNDÜZ DENİZDE MESAİ YAPIYOR.