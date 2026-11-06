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kıyısı olmayan Sivas'tan dünyaya uzanan alabalık üretimi

Sivas'ın Ulaş ilçesindeki yüksek rakımlı tesislerde özenle sağılan alabalık yumurtaları farklı tesislerde yetiştirilip Türkiye ve Rusya'ya gönderiliyor.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:37

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

kıyısı olmayan Sivas'tan dünyaya uzanan alabalık üretimi

Sivas'ta alabalık sağımı sürüyor:

Denize kıyısı olmamasına rağmen Sivas, Türkiye'de alabalık üretiminde ilk 5 içerisinde yer alıyor. İl merkezine uzak Ulaş ilçesindeki, bin 450 rakımlı Tecer Dağı eteğindeki tesislerde bu sezon da sağım çalışmaları yürütülüyor. Tesiste anaç balıklar 36 havuzda bakılıyor ve sağım dönemine girenler özenle ayrılıyor.

Sağıma uygun anaçlar önce anestezi uygulanarak sakinleştiriliyor, sonra yumurtalar alınıp koruma altına alınıyor. Yumurtalar işleme tabi tutularak tuzlu su ile yıkanıyor ve erkeklerden elde edilen spermle buluşturuluyor; böylece dölleme sağlanıyor. Ardından belirli olgunluğa erişen yumurtalar, farklı tesislere aktarılıyor.

Yavruya dönüşüm ve pazar ağı:

Döllenmiş yumurtalar, Uzunyayla tesisinde larva aşamasına getiriliyor. Yavru büyüdükçe daha büyük havuzlara veya farklı büyütme birimlerine taşınıyor; bu aşamalar titizlikle yürütülüyor. Yetiştirilen balıklar hem iç pazara sunuluyor hem de kaliteye göre yurtdışı gönderimleri yapılıyor.

Kalitesiyle bilinen Sivas üretimi alabalıklar, başta Rusya olmak üzere Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor. Bu yönüyle bölge, deniz kıyısı olmamasına rağmen hem üretim altyapısı hem de organizasyonuyla dikkat çekiyor.

Usta balıkçının anlatımı:

30 yıllık balıkçı Birkan Karaçay, sağım aşamalarını şöyle özetliyor: "Önceden seçilen yumurtaya gelmiş anaç balıklar ayrılıyor. Sağım işlemi yapılıyor. Daha sonrasında da tuzlu su ile yıkadıktan sonra dölleme işlemi yapıyoruz. Burada ürettiğimiz yumurtalar Uzunyayla tesisinde larva halini alması için götürülüyor. Balık büyüdükçe yeri değiştiriliyor. Bu balıklar büyüdükten sonra Türkiye pazarına ve Rusya’ya gönderiliyor."

Tesisteki bu adım adım üretim süreci, Sivas'ı hem ulusal hem de uluslararası alabalık tedarik zincirinde önemli bir konuma taşıyor.

Denize kıyısı olmayan Sivas, Türkiye ve Rusya&#039;nın alabalık ihtiyacına cevap veriyor

Denize kıyısı olmayan Sivas, Türkiye ve Rusya'nın alabalık ihtiyacına cevap veriyor

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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