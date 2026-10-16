Kızılay kampüs mağazası Bozdoğan Meslek Yüksekokulu'nda açıldı

Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu ile Türk Kızılay arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hayata geçirilen Kızılay Kampüs Mağazası 15 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Proje, öğrencilerin ihtiyaçlarına doğrudan müdahale etmeyi ve kampüs içinde dayanışmayı artırmayı hedefliyor.

amaç ve sunulan hizmetler:

Kızılay tarafından ADÜ iş birliğiyle açılan mağaza, Kızılay Butik adıyla da anılıyor. Mağazada öğrencilere ücretsiz kıyafet, ayakkabı ve çeşitli temel ihtiyaç malzemeleri sağlanacak. Bu uygulama, ekonomik güçlük yaşayan öğrencilerin temel gereksinimlerine erişimini kolaylaştırmayı ve eğitim-öğretim sürecine odaklanmalarına katkı sunmayı amaçlıyor.

açılış töreni ve katılımcılar:

Açılış törenine Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Salan, Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nurdanur Tavlan Soydan, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Zübeyde Hümeyra Çelik, Türk Kızılay Aydın Şube Başkanı Sefa Şık ve Türk Kızılay yetkilileri ile akademik ve idari personel katıldı.

Yetkililer, Kızılay Kampüs Mağazası'nın sadece malzeme desteği sunmayacağını, aynı zamanda öğrenci topluluklarında dayanışma ve paylaşma kültürünün güçlendirilmesine katkı sağlayacağını vurguladı. Protokol kapsamında yürütülecek iş birliği, benzer projelerin kampüslerde daha fazla yaygınlaşmasının yollarını açmayı hedefliyor.

BOZDOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU KIZILAY KAMPÜS MAĞAZASI AÇILIŞI YAPILDI