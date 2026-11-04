Kızının fedakarlığıyla yeniden hayat bulan anne

Antalya'da yaklaşık 5 yıl önce siroz teşhisi konulan emekli anestezi teknisyeni Hasibe İlhan (60), tedavilere yanıt vermeyince karaciğer nakline ihtiyaç duydu. İlk olarak kadavradan organ bekleme listesine alınan İlhan, durumunun kötüleşmesiyle canlı verici arayışına girildi; bu sırada Avustralya'da eğitim gören kızı Gökçem İlhan (27) Türkiye'ye gelerek annesine karaciğer bağışında bulundu.

Tanı ve bekleme sürecinin zorlukları:

Hasibe İlhan, hastalığın ilerleyen dönemlerinde karın bölgesinde ciddi sıvı birikimi nedeniyle nefes almakta güçlük çektiğini, yaklaşık 10-15 litre sıvıyla dolaştığını ve tedaviye rağmen potasyum ve amonyak yükselmesi yaşayıp bilinç kaybı geçirdiğini anlattı. Bir keresinde hastaneye çağrılmış fakat organ ihtiyacı daha acil olan başka bir hastaya verildiği için nakil gerçekleşememiş; bunun ardından yaklaşık 6-7 ay daha kadavradan organ beklediğini söyledi.

Canlı verici kararı ve ameliyat:

Avustralya'da eğitim gören kızı Gökçem'in, annesine yardım etmek için Türkiye'ye gelmesiyle süreç hızlandı. Yapılan tetkiklerde verici uyumu değerlendirildi ve yaklaşık 1 yıl önce Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Prof. Dr. Arif Aslaner ve ekibi tarafından ameliyat gerçekleştirildi. İşlem sonrası anne ve kızın durumuna ilişkin Aslaner, vericinin beşinci günde taburcu edildiğini, alıcının ise yaklaşık onuncu günde sağlığına kavuştuğunu belirtti. Naklin üzerinden geçen bir yılda kontrollerinde herhangi bir sorun gözlenmediği söylendi.

Operasyon öncesi kan gruplarının ilk etapta uyumlu olmadığı, sonrasında transfüzyon ve uygun değerlendirmelerle işlem yapılabildiği kaydedildi. Kızı Gökçem, 'annem benim için en değerli insanlardan biri, onun için kalbimi bile veririm' diyerek kararının arkasında olduğunu dile getirdi. Hasibe İlhan ise kızına duyduğu minnettarlığı, 'Allah onun ayağına taş, gözüne yaş değdirmesin' sözleriyle ifade etti.

Vericilik deneyimi, iyileşme ve toplum çağrısı:

Hasibe İlhan ameliyat sonrası dönemi 'ilk anda bilinç kaybı yaşadım, yoğun bakım ve bakım ekibinin desteği çok önemliydi' diye özetledi; şimdi arkadaşlarının 'gençleşmişsin' dediğini, kendisini daha iyi hissettiğini belirtti. Gökçem ise verici olarak iyileşme sürecinin birkaç ay sürdüğünü, alıcının toparlanmasının daha uzun zaman aldığını anlattı.

Prof. Dr. Aslaner, organ nakli bekleyen hasta sayısının giderek arttığını, pandemi sonrası bağış oranlarında düşüş gözlendiğini ve bilgilendirme çalışmalarının yıl boyu sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Aslaner, bir bağışçının kornea, karaciğer ve böbrekler gibi organlarıyla birden fazla hastaya umut olabileceğini, 'bir bağışçıyla en az beş hasta sağlığına kavuşabiliyor' mesajını paylaştı.

Hastanın kendi ifadeleri arasında yer alan, yaklaşık 30 yıl önce kendisinin de organ bağışında bulunduğuna dair anekdot, organ bağışına ilişkin farkındalığın bireysel kararlarla yıllar içinde hayat kurtarabileceğini gösteriyor. Hem anne hem de kız, yaşadıkları süreci fedakârlık ve minnet duygusuyla anlatırken, doktorlar toplumun organ bağışına daha fazla destek vermesi çağrısını yineliyor.

Beş yıl sirozla mücadele etti, kızının bağışladığı karaciğerle sağlığına kavuştu