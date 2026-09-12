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Klicker Konya seminerinde veterinerlerle yaşam boyu beslenmeyi tartıştı

Konya'da düzenlenen Klicker seminerinde veteriner hekimler, evcil hayvanlarda yaşam boyu sağlık hedefleyen tahılsız ve yaş mama yaklaşımlarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 11:34

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Klicker Konya seminerinde veterinerlerle yaşam boyu beslenmeyi tartıştı

Klicker Konya seminerinde:

Konya'da gerçekleştirilen "Veterinerler Odası Klicker Semineri" kapsamında Hermos Pet Food, veteriner hekimlerle bir araya gelerek evcil hayvan beslenmesinde güncel eğilimleri ele aldı. Organizasyonda Veteriner Hekimler Hakan Şaşmazel, Hüseyin Şen ve Gülşah Tok sunum ve paylaşımlarıyla katılımcılara bilgi aktardı.

seminerde öne çıkan beslenme anlayışı:

Seminerde Klicker ürün geliştirme felsefesi, yalnızca günlük enerji ihtiyacını karşılamaktan öteye uzanan, yaşam kalitesi ve ileri yaş sağlığını hedefleyen bir yaklaşım olarak tanıtıldı. Marka, kendisini "sadece mama değil, fonksiyonel bir gıda" olarak konumlandırıyor ve sağlık, lezzet, mutluluk ile yaşlanma süreçlerini birlikte değerlendiren bütünsel bir beslenme modeli öneriyor.

klicker yaş mama ve içerik sunumu:

Et temelli formülasyonların sebze çeşitliliğiyle birleştirildiği Klicker yaş mamaları, tüketici deneyiminde farklılık yaratmayı amaçlıyor. Ürünlerde bezelye, havuç ve patates gibi sebzeler, etin lezzeti ve besleyiciliğiyle aynı öğünde buluşturularak yaş mamanın sadece lezzet aracı olmaktan çıkarılması hedefleniyor. Seminer boyunca yapılan değerlendirmelerde bu yeni sunumun dengeli ve zengin bir beslenme alternatifi sunduğu vurgulandı.

üretim, kapasite ve yerli teknoloji:

Hermos Pet Food yetkilileri, markanın Manisa Salihli yerleşkesinde 2017'den bu yana kuru kedi ve köpek maması üretimi yaptığını belirtti. Hüseyin Şen, Klicker'ın Türkiye'nin ilk ve tek tahılsız mamanın üreticisi olduğunu ve bunun yüksek teknoloji ve kapsamlı altyapı gerektirdiğini ifade etti. Üretimin hem mevzuata hem de uluslararası kalite standartlarına uygun olarak yürütüldüğü belirtildi.

Gülşah Tok ise Petcon Konservecilik fabrikasının Manisa Salihli yerleşkesinde kurulduğunu, burada günde 80 ton taze et işleme kapasitesi bulunduğunu ve kadın istihdamına önem verildiğini aktardı. Klicker yaş mamalarının üst segment ultra süper premium kategoriye yerleştirildiği; teneke, pouch ambalajlarda ezme ve parça etli formlarda üretildiği, pouch ambalajda pate üretiminin Türkiye'de bir ilk olarak Klicker markasıyla gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Seminer, ürün değerlendirmeleri ve veteriner hekim katkılarıyla interaktif bir formatta ilerleyerek pet beslenmesindeki güncel gelişmelerin paylaşılmasına ve sektörel bilgi alışverişine zemin sağladı.

Klicker, Konya’da veteriner hekimlerle buluştu

Klicker, Konya’da veteriner hekimlerle buluştu

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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