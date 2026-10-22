Kuşadası'nda 86 raketin mücadelesi başladı: Masters Cumhuriyet Kupası

Turnuva detayları:

Kuşadası Tenis Kulübü, Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Belediye Spor ve Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) iş birliğiyle düzenlenen Masters Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor. Turnuva, Türkiye'nin farklı illerinden gelen toplam 86 sporcunun katılımıyla başladı ve dört gün sürecek maçların ardından pazar günü sona erecek.

Tesis bünyesinde uluslararası standartlara sahip gece aydınlatmalı 4 tenis kortu ve bir antrenman kortu bulunuyor. Organizasyonda İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Denizli ve Bursa gibi illerden gelen sporcular yer alırken, turnuva 11 farklı kategoride ve 35 yaş üstü sporcuların katılımıyla gerçekleştiriliyor. Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yılı anısına düzenlenen organizasyonda dereceye girenlere kupa ve madalya verilecek.

Organizatör ve sporcu görüşleri:

Kuşadası Tenis Kulübü Koordinatörü Bağdagül Şimşek, turnuvaya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Yine ulusal bir turnuvayı başarıyla düzenliyoruz. Bu bize hem gurur hem de heyecan veriyor. Pazar gününe kadar Kuşadası Tenis Kulübü’nde birbirinden zevkli maçlar izleyeceğiz. Herkesi Kuşadası Tenis Kulübü tribünlerine bekliyoruz".

Turnuvaya katılan sporculardan Hakan Kaşlı ise tesis ve organizasyon hakkında şunları söyledi: "Ben İzmir’den geliyorum. Öncelikle Kuşadası Tenis Kulübü ilçeye çok yakışan bir tesis olmuş. Soyunma odaları, kortları ve işletmesiyle bu modern tesisi Kuşadası’na kazandıranlara çok teşekkür ederim. Yaklaşık 23 yıldır tenis oynuyorum. Amacım kendi kategorimde turnuvayı ilk sırada tamamlayıp, birincilik kupasını kazanmak olacak".

Turnuva boyunca kortlarda gerçekleşecek maçlar yerel tenis kitlesinin ilgisini çekerken, organizasyonun başarılı bir şekilde tamamlanması halinde Kuşadası Tenis Kulübü'nün ilerleyen dönemde benzer etkinliklere ev sahipliği yapma potansiyeli de güçlenmiş olacak.

KUŞADASI TENİS KULÜBÜ’NDE DÜZENLENEN MASTERS CUMHURİYET KUPASI TENİS TURNUVASI, TÜRKİYE’NİN FARKLI İLLERİNDEN GELEN 86 SPORCUNUN KATILIMIYLA BAŞLADI.