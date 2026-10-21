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Kocaeli barajlarında doluluk arttı, göl rengi sel çamuruyla kahverengiye döndü

Yuvacık Barajı'nda sağanak sonrası doluluk yüzde 83'e yükseldi, Namazgah Barajı yüzde 92 doluluğa ulaştı; sel kaynaklı çamur suyun rengini değiştirdi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:18

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EDİTÖR: Aslı Han

Kocaeli barajlarında doluluk arttı, göl rengi sel çamuruyla kahverengiye döndü

Kocaeli barajlarında yağışın etkisi:

Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Yuvacık Barajında son sağanakların ardından doluluk oranı belirgin şekilde yükseldi. İSU Genel Müdürlüğü verilerine göre, barajdaki su miktarı artarken gölde gözle görünür bir renk değişimi meydana geldi.

doluluk verileri ve günlük değişim:

Barajın toplam kapasitesi 51,13 milyon metreküp olarak kayıtlı. Yapılan ölçümlerde su miktarı 42,65 milyon metreküp olarak belirlenirken, doluluk oranı son ölçümlerde %83 olarak kaydedildi. Günlük değişimlerde ise 13 Ekimde yüzde 51, 14 Ekimde yüzde 50, 15 Ekimde yüzde 57, 16 Ekimde ise yüzde 80 olarak raporlanmıştı.

görünümdeki değişim ve kentteki diğer rezervuarlar:

Yağışlarla birlikte sel sularının taşıdığı çamur ve toprak, baraj gölünün normalde mavi ve yeşil olan tonlarını kahverengiye çevirdi. Kentin bir diğer önemli su kaynağı Namazgah Barajında da doluluk oranı %92 olarak ölçüldü. İSU Genel Müdürlüğü verileri, yağışların barajlardaki su miktarını artırdığını ancak yüzey görünümünde değişime yol açtığını gösteriyor.

Yerel yetkililer ve su yönetimi görevleri üstlenen kurumların paylaştığı veriler, son sağanakların kent su kaynakları üzerindeki etkisini sayısal olarak ortaya koyuyor ve barajlardaki doluluk seviyelerinin mevsimsel değişimlerle birlikte takip edilmesinin önemini vurguluyor.

Kocaeli&#039;de sağanak barajları doldurdu

Kocaeli'de sağanak barajları doldurdu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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