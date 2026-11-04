Kocaeli'de eş zamanlı baskın: organize suç iddiasıyla 16 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de eş zamanlı operasyonun ayrıntıları:

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında dün Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturmanın kapsamı:

Operasyonda, kasten yaralama, yağma ve tehdit gibi suçlara karıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Ekiplerin operasyonu sonucunda 16 şüpheli yakalandı.

Adli süreç ve sayılar:

Daha önce yakalanarak cezaevine gönderilen şüphelilerle birlikte, toplam 32 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Soruşturmanın detayları ve yürütülen işlemlerle ilgili gelişmeler, savcılık ve emniyet tarafından değerlendirilmeye devam ediyor.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 16 ŞÜPHELİ YAKALANDI.