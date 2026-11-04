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Kocaeli'de eş zamanlı baskın: organize suç iddiasıyla 16 kişi gözaltına alındı

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı ve KOM ekiplerinin Gebze, Darıca ve Çayırova'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı; toplam 32 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kocaeli'de eş zamanlı baskın: organize suç iddiasıyla 16 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de eş zamanlı operasyonun ayrıntıları:

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında dün Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturmanın kapsamı:

Operasyonda, kasten yaralama, yağma ve tehdit gibi suçlara karıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Ekiplerin operasyonu sonucunda 16 şüpheli yakalandı.

Adli süreç ve sayılar:

Daha önce yakalanarak cezaevine gönderilen şüphelilerle birlikte, toplam 32 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Soruşturmanın detayları ve yürütülen işlemlerle ilgili gelişmeler, savcılık ve emniyet tarafından değerlendirilmeye devam ediyor.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 16 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 16 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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