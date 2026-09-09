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Kocaeli'de üç araçta ortaya çıkan 5 milyon 400 bin liralık kaçak yük

Kocaeli İl Jandarma Dilovası ve Gebze'de 6-7 Eylül'de yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon 400 bin TL olan birçok kaçak ürün ele geçirildi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 13:06

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kocaeli'de üç araçta ortaya çıkan 5 milyon 400 bin liralık kaçak yük

Operasyonun ayrıntıları:

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, Dilovası ve Gebze ilçelerinde 6-7 Eylül tarihlerinde üç araçta arama yapıldı. Ekiplerin müdahalesinde, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon 400 bin lira olan kaçak mallar ele geçirildi.

ele geçirilen ürünler:

Aramalarda güvenlik güçleri, 500 paket ısıtılmış elektronik sigara tütünü, bin paket kaçak sigara, 238 elektronik sigara ile ünlü markalara ait bin 500 çift gümrük kaçağı terlik tespit etti.

Operasyon kapsamında toplam 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Kocaeli jandarma birimleri benzer suçlarla mücadeleyi sürdürdüklerini bildirdi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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