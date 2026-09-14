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Kocaeli'de üreticinin yem yükünü hafifleten yüzde 50 tohum desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi' ile yaklaşık 3 bin 800 üreticiye sonbaharda yüzde 50 hibeli arpa, süt otu ve yem bezelyesi dağıtılacak.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:31

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kocaeli'de üreticinin yem yükünü hafifleten yüzde 50 tohum desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yem maliyetlerini azaltmaya yönelik adım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığın güçlendirilmesi ile üreticilerin gelirlerinin artırılması hedefiyle Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında il genelinde yaklaşık 3 bin 800 çiftçiye sonbahar döneminde arpa, süt otu ve yem bezelyesi tohumu desteği verilecek.

Kapsam ve amaç:

Destek programı, hayvan yetiştiricilerinin en büyük gider kalemlerinden biri olan yem maliyetlerini düşürmeyi ve hayvanların daha kaliteli yemlerle beslenmesini sağlamayı amaçlıyor. Sağlanacak tohum desteği yüzde 50 hibeli olarak planlandı; bu sayede üreticilerin doğrudan mali yükü azalacak ve yem bitkisi ekim oranının artması hedefleniyor.

Başvuru koşulları ve tarihler:

Hibe desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleriyle başvurmaları gerekiyor. İlçe düzeyindeki başvuru noktaları ve son tarihler şöyle belirlendi:

İzmit, Kartepe, Başiskele, Derince ve Körfez ilçelerindeki çiftçiler Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na; Kandıra'daki üreticiler Kandıra Belediyesi'nin yeni hizmet binasında bulunan Büyükşehir hizmet birimine 23 Eylül günü mesai bitimine kadar belgeleriyle müracaat edebilecek.

Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'ndaki çiftçiler Büyükşehir Gebze Hizmet Binası'nda 14 Eylül'e; Karamürsel ilçesindeki üreticiler Karamürsel KO-MEK Binası'nda 17-18 Eylül'de; Gölcük ilçesindeki çiftçiler ise 22 Eylüle kadar Gölcük Ziraat Odası'na başvurabilecek.

Proje, il genelinde yem bitkisi üretimini teşvik ederek hem çiftçinin maliyetini azaltmayı hem de bölgesel yem arz güvenliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Üreticilerin başvuru belgelerini eksiksiz ve sürelerine uygun olarak teslim etmeleri sürecin sağlıklı ilerlemesi açısından önem taşıyor.

KOCAELİ&#039;DE HAYATA GEÇİRİLEN &quot;YEM BİTKİSİ TOHUMU DESTEKLEME PROJESİ&quot; KAPSAMINDA, İL GENELİNDEKİ...

KOCAELİ'DE HAYATA GEÇİRİLEN "YEM BİTKİSİ TOHUMU DESTEKLEME PROJESİ" KAPSAMINDA, İL GENELİNDEKİ YAKLAŞIK 3 BİN 800 ÇİFTÇİYE YÜZDE 50 HİBELİ ARPA, SÜT OTU VE YEM BEZELYESİ TOHUMU DAĞITILACAK.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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