Kocaeli'nin 'mutlu şehir' vizyonu kitap fuarında somutlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kentin geleceğe dönük kentleşme ve sosyal hizmet yaklaşımını "Mutlu Şehir" vizyonu çerçevesinde anlattı. Başkan Büyükakın, kültür etkinliklerinin ve kitap fuarının bu vizyonun görünür parçalarından biri olduğunu belirterek, çalışmaların toplumun tüm kesimlerini kapsadığını söyledi.

Fuarda kitap sevgisi ve genç katılım:

Büyükakın, 16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen ziyaretinde stantları dolaştı, gençlerle sohbet etti ve okurların tercih ettikleri eserler hakkında bilgi aldı. Fuara gösterilen ilginin her yıl artmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Büyükakın, özellikle çocuklar ve gençlerin kitaplara olan ilgisinin kendilerine umut verdiğini kaydetti.

Başkan, gençlerin ve çocuk yaştaki kitapseverlerin stantlar arasında dolaşmasının şehir için olumlu bir gösterge olduğunu söyleyerek, bu ilginin kentin kültür politikalarının sonuç verdiğini düşündüğünü belirtti. Fuarda yazar ve yayınevi sayısındaki artışın da etkinliğin kalitesine katkı sağladığını vurguladı.

Mutlu şehir stratejisinin bileşenleri:

Büyükakın, kitap fuarının kalitesini artırma hedeflerinin bulunduğunu ancak bu tür etkinliklerin tek başına yeterli olmayacağını ifade etti. Şehir planlaması, spor, alt ve üst yapı hizmetleri ile kültür ve sanat çalışmalarının eş zamanlı yürütülmesi gerektiğini belirtti ve "şehirlerin ruhu" metaforunu kullanarak sosyo-kültürel etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Bu çerçevede, projelerin parça parça değil, bütünlük içinde ele alınmasının gerekliliğine işaret eden Büyükakın, kent yönetiminde nihai hedef olarak "Mutlu Şehir" adını verdikleri stratejiyi benimsediklerini söyledi. Stratejinin, çocuktan gence, kadından yaşlıya, engelli vatandaşlara kadar tüm toplumsal kesimlerin ihtiyaçlarını kapsadığını belirtti.

Büyükakın, vizyonun uygulanması için her yaş grubuna yönelik hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve entegrasyonun şart olduğunu vurguladı; aksi halde eksik kalan alanlar ortaya çıkacağını ifade etti. Sözlerini, Kocaeli'nin sosyal dokusunu güçlendirmenin çalışma ve devamlılık gerektirdiğine dair değerlendirmelerle tamamladı.

Fuarın ölçeği ve detaylar:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve etkinlik hacmi bakımından Türkiye'nin en büyük kitap fuarlarından biri sayılan fuar, 3 Ekim tarihinde kapılarını açtı ve "Romanların ve Hatıratların İzinde" temasıyla 11 Ekim'e kadar sürecek. Etkinlikte 515 yayınevi yer alıyor ve fuarın her yıl daha da büyümesi hedefleniyor.

Başkan Büyükakın, vizyonun özeti olarak belediyenin mottosunu da hatırlattı: "Çalışınca oluyor". Bu anlayışla, kültür-sanat etkinliklerinin yanı sıra altyapı ve sosyal hizmetlerin eşgüdümlü biçimde yürütülmesinin Kocaeli'yi daha iyi ufuklara taşıyacağını söyledi.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN