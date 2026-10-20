Koçarlı'da gençler okul bahçesini temizleyerek ortak yaşam sorumluluğunu öne çıkardı

Koçarlı'da öğrencilerden çevreye örnek temizlik çalışması

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir araya gelen öğrenciler, ÇEDES Projesi kapsamında Koçarlı Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Etkinlik, okul alanlarının korunması ve çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlendi.

etkinliğin hedefi:

Çalışmayla öğrencilere temizlik bilinci kazandırılması ve toplum içinde ortak yaşam alanlarına karşı sorumluluk duygusunun pekiştirilmesi hedeflendi. Öğrenciler, atıkların toplanması ve alan düzenlemesi gibi uygulamalı görevlerle çevreye duyarlı davranışları somutlaştırdı.

diğer etkinlik ve değer vurgusu:

Proje kapsamında öğrenciler ayrıca bir cami ziyareti gerçekleştirdi. Etkinlikler boyunca Değerler Kulübü tarafından hazırlanan pano ile milli ve manevi değerlerin günlük yaşama yansıtılmasına yönelik mesajlar paylaşıldı. Bu uygulamalar, çevre sorumluluğu ile değer eğitiminin birlikte yürütülmesine örnek oluşturdu.

Organizatörler, benzer çalışmaların öğrencilerde kalıcı farkındalık yaratacağını ve yerel toplumda ortak alanların korunmasına katkı sağlayacağını belirtti. Öğrencilerin aktif katılımı, projenin amacına uygun bir yaklaşım sergiledi.

AYDIN'IN KOÇARLI İLÇESİNDE ÇEDES PROJESİ KAPSAMINDA BİR ARAYA GELEN ÖĞRENCİLER, OKUL BAHÇESİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPARAK ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE ORTAK YAŞAM ALANLARINI KORUMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.