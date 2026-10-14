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Koçarlı'da taş sokaklara bakım, mahallede çevre düzeni güçlendiriliyor

Koçarlı Belediyesi, Adnan Menderes Mahallesi'nde taş döşeme yolların bakımını ve çevre düzenlemesini sürdürüyor; ekiplerin çalışma temposu sürüyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 08:41

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EDİTÖR: Aslı Han

Koçarlı'da taş sokaklara bakım, mahallede çevre düzeni güçlendiriliyor

Koçarlı'da mahalle sokakları yenileniyor

Koçarlı Belediyesi ekipleri, Adnan Menderes Mahallesi sınırları içinde taş döşeme yol tamiratı ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Yerel yönetimin yürüttüğü müdahaleler, mahalle dokusuna uygun malzemelerle gerçekleştiriliyor.

çalışmanın kapsamı:

Yapılan işler arasında taş döşeme yolların bakım ve onarımı ile çevre düzenlemesine yönelik faaliyetler öne çıkıyor. Ekipler, mevcut kaplamaların onarımı ve yerine getirilmesi gereken küçük düzeltmeleri yaparken, çevre düzenlemesinde estetik ve işlevselliği gözeten uygulamalara odaklanıyor.

mahalle yaşamına etkisi:

Bu tür çalışmalar, sokak güvenliğini ve yaya hareketliliğini kolaylaştırmanın yanı sıra mahallenin görünümünü de iyileştiriyor. Belediye ekiplerinin bölgede düzenli olarak çalıştığı ve müdahalelerin aralıksız sürdüğü bildirildi; uygulamalar, yerel hizmetlerin devamlılığını göstermesi bakımından önem taşıyor.

Koçarlı genelinde benzer bakım ve düzenleme faaliyetlerinin planlı şekilde ilerlemesi, mahalle sakinlerinin günlük yaşam kalitesine olumlu katkı sağlıyor. Yerel yönetim, çalışmaları tamamlayıp bölgedeki düzenlemelerin korunmasına yönelik takip mekanizmalarını işletmeye devam ediyor.

AYDIN’IN KOÇARLI İLÇESİNDE ADNAN MENDERES MAHALLESİ’NDE TAŞ DÖŞEME YOL TAMİRATI VE ÇEVRE DÜZENLEME...

AYDIN’IN KOÇARLI İLÇESİNDE ADNAN MENDERES MAHALLESİ’NDE TAŞ DÖŞEME YOL TAMİRATI VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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