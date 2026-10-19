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Kocasinan Şimşekspor Hekimhan'da üç puanı garantiledi

Kocasinan Şimşekspor, PGL 3. Grup'ta Hekimhan deplasmanında Selahattin Enes Kılıç ve Eray Akyol'un golleriyle 2-0 kazanarak sezona başladı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kocasinan Şimşekspor Hekimhan'da üç puanı garantiledi

maç özeti

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 1. hafta maçında Kocasinan Şimşekspor deplasmanda Hekimhan Futbol Spor Kulübü'nü 2-0 mağlup ederek sezona üç puanla başladı. Maçı kazanan golleri ikinci yarıda kaydeden Selahattin Enes Kılıç (dk.82) ve Eray Akyol (dk.86) getirdi. Sarı-siyahlı ekip, özellikle son 15 dakikada gösterdiği etkinlik sayesinde sahadan net bir skorla ayrıldı.

goller ve maçın dönüm noktaları

Maç genelinde dengeli bir görüntü vardı; fakat Kocasinan Şimşekspor ikinci yarıda oyuna yaptığı katkılarla üstünlüğü ele geçirdi. Selahattin Enes Kılıç 82. dakikada skoru açarken, Eray Akyol 86. dakikada farkı ikiye taşıdı ve karşılaşmanın sonucunu belirledi. Bu dakikalar aynı zamanda Kocasinan ekibinin hücumdaki sürekliliğini ve son vuruşlardaki soğukkanlılığını gösterdi.

kadrolar, saha ve hakem triosu

Müsabaka Yeşiltepe 1 Nolu Saha'da oynandı. Hakem üçlüsünü Fatih Dağ, Hasan Kaymaz ve Hasan Aslan oluşturdu. Hekimhan FSK ilk 11'i Yusuf Aslanargun, Mehmet Enes Akduman, Muhammed Enes Yakşi, Can Kılıç, Mustafa Yıldız, Mehmet Biricik, Ahmet Bezen, Semih Ersin Ünal, Miraç Ölmez, Burkay Ahmet Yazıcı ve Muhammed Mustafa Şeker şeklindeydi. Kocasinan Şimşekspor ise Cihan Şentürk, Barış Emirhan Doğan, Recep Daylak, Eray Akyol, Umut Türk, Hüseyin Barış Temizyürek, Sabri Çakır, Göktuğ Yayla, Muhammed Emin Bakan, Muhammet Yılmaz Gören ve Mertcan Babayiğit on biriyle sahadaydı. Selahattin Enes Kılıç 60. dakikada oyuna girerken, Eray Akyol 46. dakikada forma değişikliğinde yer aldı.

PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ (PGL) 3.GRUPTA MÜCADELE EDEN KOCASİNAN ŞİMŞEKSPOR LİGİN 1.HAFTASINDA...

PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ (PGL) 3.GRUPTA MÜCADELE EDEN KOCASİNAN ŞİMŞEKSPOR LİGİN 1.HAFTASINDA DEPLASMANDA HEKİMHAN FUTBOL SPOR KULÜBÜNÜ 2-0 YENEREK SEZONA 3 PUANLA BAŞLADI. SARI-SİYAHLI TAKIMI 3 PUANI GETİREN GOLLERİ SELAHATTİN ENES KILIÇ VE ERAY AKYOL KAYDETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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