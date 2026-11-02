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Kocasinan Ülküspor Argıncık'ta üç puanı iki golle aldı

Kayseri Süper Amatör Küme'de Kocasinan Ülküspor, Argıncıkspor'u 2-0 yendi; Muhsin Gürhan ve Abdullah Budak'ın golleriyle ikinci galibiyetini aldı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 11:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kocasinan Ülküspor Argıncık'ta üç puanı iki golle aldı

kocasinan ülküspor argıncıkspor karşısında sahadan galip ayrıldı:

Kayseri Süper Amatör Küme 2. hafta mücadelesinde Kocasinan Ülküspor, Argıncıkspor'u 2-0 yenerek sahadan üç puanla ayrıldı. Karşılaşma Argıncık Stadı 1 Nolu Saha'da oynandı ve bu sonuçla Argıncıkspor ligin ilk mağlubiyetini yaşadı.

maçın önemli anları:

Maçın dönüm noktaları ilk yarının sonlarına doğru geldi. Kocasinan Ülküspor'un oyuna sonradan dahil olan oyuncusu Muhsin Gürhan (dk. 44) skoru açtı. İkinci yarıda üstün oyununu sürdüren konuk ekip, (dk. 73) Abdullah Budak ile farkı artırdı ve maçın skorunu belirledi. Maç boyunca Kocasinan Ülküspor'un savunma disiplini ve kontra ataklardaki etkinliği galibiyette etkili oldu.

kadrolar ve değişiklikler:

Karşılaşmanın hakemleri Furkan Emre Arslan, Aykut Cem Bulut ve Harun Soyeşik olarak görev yaptı. Argıncıkspor sahaya Kemal Çelik, Ozan Arslan Kahriman, Kaan Aşık, Yavuz Selim Kılıçaslan, Hacı Mert Cingöz, Menduh Çökük (Muhammed Aksan dk. 55), Süleyman Çetiner (Gökdeniz Albostan dk. 46), Alper Arda Karakoç (Şahin Topuz dk. 74), Yusuf Aslan (Sezai Küçük dk. 74), Eren Çem Çelebi ve Tahir Can Çeçen on biriyle çıktı.

Kocasinan Ülküspor ise M. Enes Yıldız, Enes Kaya, Erdem Demir (Muhsin Gürhan dk. 9), Abdullah Budak, Abdulsamet Bozüslü, Yunus Emre Akkaya (Muhammed Talha Yıldırım dk. 46), Memduh Elbistan (Muhammed Sefa Uludağlar dk. 86), Yusuf Göktaş (Emirhan Özkul dk. 46), Hanifi Can Söğüt, Kadir Aygül ve Bayram Çiçek ile sahadaydı. Yapılan hamleler maçın akışına yön verdi ve konuk takımın galibiyetini pekiştirdi.

Sonuç olarak Kocasinan Ülküspor, ligin 2. haftasındaki bu galibiyetle ikinci kez üç puan alırken, Argıncıkspor aradığı ilk puanları henüz bulamadı.

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME EKİPLERİNDEN KOCASİNAN ÜLKÜSPOR, LİGİN 2. HAFTASINDA ARGINCIKSPOR’U 2-0...

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME EKİPLERİNDEN KOCASİNAN ÜLKÜSPOR, LİGİN 2. HAFTASINDA ARGINCIKSPOR’U 2-0 MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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