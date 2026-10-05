Kök ceviz saplı bıçaklarla Japonya dahil 11 ülkeye uzanan bıçak ustasının üretimi

yerel atölyeden tescilli çözüme: tasarım ve üretim

Bursa'da 8 yıldır bıçakçılık yapan Adem Çoban, çiftliklerdeki büyükbaş hayvanların tırnak bakımını kolaylaştırmak amacıyla özel bir tırnak bıçağı geliştirdi. Tasarım sürecinden bilemesine, sap montajına kadar bütün üretim adımlarını kendi imalathanesinde yürütüyor. Ürünün tasarımı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylanarak tescillendi.

Çoban, geliştirdiği alet için piyasadaki düz bıçakların çekme esnasında tırnağa dalarak hayvana zarar verebildiğini belirterek özel açı hesabıyla tasarlanan bıçağın bu sorunu ortadan kaldırdığını aktarıyor. Ürünün piyasadaki adı suntraç olarak anılırken; Alman karbon çeliği kullanılarak ağır hizmet koşullarına uygun, kırılma yapmayan ve bilemesi kolay bir yapı hedeflendi.

ürünün teknik özellikleri ve kullanım avantajı:

Geliştirilen tırnak bıçağı, kesim esnasında tırnağı düzleyerek hayvana acı çektirmeden bakım sağlıyor. Çoban'ın ifadesiyle: "Çiftliklerdeki büyükbaş hayvanların tırnakları uzadığında hayvan strese giriyor, yem yemiyor ve zayıflıyor. Piyasada bulunan düz bıçaklar çekme esnasında tırnağa dalarak hayvana zarar verebiliyor ve kanatabiliyordu. Biz açılarını özel olarak hesaplayarak kullanım formu konforlu bir tasarım oluşturduk. Çekildiği zaman tırnağı düz bir hâle getirerek hayvana acı çektirmeden bakım imkânı sağlıyor. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tasarımı onaylanarak tescillendi."

Ürünün saplarında ağırlıklı olarak kök ceviz kullanan usta, hem dayanıklılığa hem de estetik görünüme önem veriyor. Bıçaklar, kasaplar, şefler, kampçılar ve hayvancılık sektörü için farklı modellerde üretiliyor; her bir parça atölyede baştan sona kontrol ediliyor.

ihracat başarısı: 11 ülkeye doğrudan satış

Çoban, üretimlerini aracı kullanmadan doğrudan kullanıcıya gönderdiklerini belirtiyor. Ürünler, Almanya, İspanya, İsveç ve bıçak kültürünün merkezi sayılan Japonyaın da aralarında bulunduğu toplam 11 ülkeye ihraç ediliyor. Japonya'ya gönderilen kasap bıçağının büyük beğeni topladığını, bunun "belki de ülkemizden Japonya’ya giden ilk kasap bıçağı" olabileceğini ifade ediyor.

Yurt dışı pazarlarda elde edilen talep, atölyedeki üretim kapasitesini ve kalite standartlarını sürekli geliştirmeye yöneltiyor. Çoban, tasarımlarını ve üretim modellerini koruyarak Türk bıçakçılığını dünyada temsil etmekten gurur duyduklarını vurguluyor.

Sonuç olarak, atölyeden çıkan tescilli suntraç ve kök ceviz saplı bıçaklar, hem hayvan refahına odaklanan işlevsellikleri hem de zanaatkârlık mirasını taşıyan üretimleriyle Türkiye'den dünyaya açılıyor.

BURSA'DA 8 YILDIR BIÇAKÇILIK YAPAN ADEM ÇOBAN'IN, HAYVAN SAĞLIĞI İÇİN GELİŞTİRDİĞİ VE TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU TARAFINDAN TASARIMI ONAYLANAN TESCİLLİ TIRNAK BIÇAĞI, BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAHİPLERİNDEN İLGİ GÖRÜYOR.