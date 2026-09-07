koleksiyon tutkusu: Yozgat'ta Orhan Gencebay mirasını yaşatan arşiv

Yozgat'ta yaşayan 37 yaşındaki Ömer Keklikci, çocuk yaşlarda başlayan hayranlığını 25 yıllık düzenli bir çalışmayla geniş kapsamlı bir Orhan Gencebay arşivine dönüştürdü. Keklikci, biriktirdiği eserleri yaklaşık 3 yıldır halkın gezebildiği biçimde kendi hazırladığı mekânda sergiliyor.

çocukluk yıllarında başlayan ilgi:

Keklikci, sanatçıyla tanışmasının küçük yaşlarda, aile kasetleri arasında bir Gencebay kaseti bulmasıyla başladığını anlatıyor. Televizyonun bozulduğu bir gün evde kasetleri karıştırırken karşılaştığı kayıtla başlayan ilgi, yıllar içinde tutkulu bir koleksiyonculuğa evrildi. Keklikci, 9-10 yaşlarında ilk dinleyişini ve o dönem yaşadığı etkiyi şöyle aktarıyor: "Bir gün evde, televizyonun bozulmasıyla evdeki kasetleri karıştırırken, Orhan Gencebay kasetine denk geldim."

arşiv nasıl büyüdü ve sergilenmeye başladı:

Çocukken bayram harçlıklarıyla oyuncak almak yerine kaset toplamayı tercih eden Keklikci, zamanla plak, kaset ve diğer materyallerle koleksiyonunu genişletti. Biriktirdiği eserler odasına sığmayınca bir dükkân tutup arşivini oraya taşıma kararı aldı. Mekânın tadilatını, raf ve dizayn işlerini kendisi yaparak yaklaşık 3 yıldır ziyaretçilere açık bir sergi alanı oluşturdu: "Burayı tuttuğumda, tadilatlarını boyasını yaptım. Kendim raflarını ve dizaynı kendim hazırladım. Böyle bir görsel oluştu."

koleksiyonun kapsamı:

Arşiv sadece plak ve kasetlerle sınırlı değil. Keklikci'nin koleksiyonunda plak, kaset, CD'lerin yanı sıra video kasetleri, orijinal film afişleri, posterler, 1970'li yıllara ait dergiler ve dönemin orijinal müzik çalarları yer alıyor. Keklikci, arşivini oluştururken Türkiye'nin farklı illerinden parça topladığını belirtiyor: "Film afişleri, film kasetleri, basın arşivi derken bu iş büyüyüp gidiyor. Birçoğunu tabii buralardan, bulamadığım için Türkiye'nin çeşitli illerinden toparlamaya çalıştım."

dinleme deneyimi ve sanatçıya duyulan hayranlık:

Keklikci, dijital çağın yaygınlığına rağmen plak ve kasetlerin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını vurguluyor. Plakların sesindeki karakteri, çıtırtıyı ve dönemin master kayıtlarının verdiği hissi özel bulduğunu söylüyor: "Duyduğunuz gibi çıtırtısı bile plağın, çok başka bir haz veriyor bana." Orhan Gencebay'ı diğer sanatçılardan ayıran özellikler olarak kendi bestelerini yapması, söz yazarlığı ve hayata bakışını öne çıkarıyor.

ziyaretçi ilgisi ve gelecek için mesaj:

Arşivi ziyaret edenlerin gösterdiği ilgi Keklikci'yi motive ediyor. Gelenlerin soruları, takdirleri ve şaşkınlıkları koleksiyonun paylaşılmasının değerini ortaya koyuyor: "Burayı gören, ziyarete gelen... tepkileri beni çok mutlu ediyor." 25 yıllık emeğini geleceğe aktarmak isteyen Keklikci, gençlere de benzer bir alanda arşiv oluşturma çağrısı yapıyor: "Gençlere tavsiyem de eğer sevdikleri, eski ama eskimeyen sanatçılarımızın bu şekilde arşivlerini yapabilirler."

ÖMER KEKLİKCİ'NİN ORHAN GENCEBAY'A AİT HABER, FOTOĞRAFLARINDAN OLUŞAN ALBÜMÜ