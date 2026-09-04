Komşular ve itfaiye Çermik'te iki gün mahsur kalan yavru kediyi kurtardı

Çermik'te iş yeri boşluğunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Tepe Mahallesi'nde çarşı içindeki bir iş yerinin dış cephe yalıtım boşluğunda iki gün boyunca mahsur kalan yavru kedi, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkartıldı.

mahsur kalış ve ilk müdahale:

İş yeri sahibi Sinan Avcı, marketinin giriş üst kısmındaki boşluktan kedi sesi geldiğini duyarak iki gün boyunca kendi çabalarıyla yavruyu çıkaramaması üzerine yardım istedi. Kedinin zarar görmemesi için vicdani sorumluluk hisseden Avcı, durumun devam etmesi üzerine itfaiyeden destek talep etti.

kurtarma çalışmaları ve sonrası:

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile hayvansever komşu Yasin Akdemir uzun uğraşlar sonucu yavru kediyi mahsur kaldığı boşluktan çıkarmayı başardı. İş yeri sahibi Sinan Avcı, ’’Marketimin giriş kısmında kapı üstünde bulunan boşlukta kedi sesi duydum, iki gün boyunca tüm uğraşlarıma rağmen kediyi bulunduğu yerden çıkartamadım. Bende vicdani olarak kedinin zarar görmemesi için itfaiye ekiplerinden yardım istedim. İtfaiye ekipleri ve hayvansever komşum Yasin Akdemir ile birlikte kediyi mahsur kaldığı alandan kurtarmayı başardık. Kediyi zarar görmeden kurtarabildiğimiz için çok mutluyum’’ dedi.

Kurtarılan yavru kedi, yapılan ilk bakımın ardından teslim alındı ve koruma altına alındı. Olay, mahalle sakinlerinin ve afet müdahale ekiplerinin iş birliğiyle küçük bir canın daha güvenliğe kavuşturulması olarak kayda geçti.

İş yerinde mahsur kalan kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu