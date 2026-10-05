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Komşularıyla adım adım sağlığa: Nazilli'de parkta hareketli yaşam buluşması

Nazilli'de vatandaşlar uzman eşliğinde açık havada egzersiz yaptı; etkinlikle hareketli yaşam bilinci ve sağlık kontrollerinin önemi vurgulandı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Serkan Varol

Komşularıyla adım adım sağlığa: Nazilli'de parkta hareketli yaşam buluşması

hareketli yaşam bilincini artırma hedefiyle düzenlenen açık hava programı

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından toplumda hareketli yaşam bilincini yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen etkinlik serisinin yedinci programı Yıldıztepe Mahallesi Parkı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte vatandaşlar bir araya gelerek açık havada egzersiz yaptı ve sağlıklı yaşamla ilgili farkındalık oluşturuldu.

etkinlikte neler yapıldı:

Katılımcılar, uzmanlar eşliğinde çeşitli ısınma ve aerobic hareketleri gerçekleştirdi. Parkta yapılan uygulamalarda fiziksel aktivitenin günlük yaşamın bir parçası olması gerektiği üzerinde duruldu. Organizasyon kapsamında hazırlanan dövizlerde hareketli yaşam, spor, sağlıklı yaşam ve düzenli sağlık kontrolleri yönünde bilgilendirici mesajlar yer aldı.

Programa farklı yaş gruplarından vatandaşlar katıldı; etkinlik hem bireysel hem de toplu egzersizlerin örneklerini sundu. Uzmanlar, doğru hareket teknikleri ve düzenli aktivitenin sağlık üzerindeki uzun vadeli etkileri hakkında kısa bilgiler verdi.

süreklilik ve hedefler:

Yetkililer, söz konusu etkinlik serisinin toplumda fiziksel aktivite alışkanlığını yerleştirmek ve sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla sürdürüleceğini belirtti. Etkinliklerin periyodik olarak tekrarlanması ve daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.

Katılımcılar, açık hava buluşmalarının sosyal bağları güçlendirdiğini ve egzersizi teşvik ettiğini ifade etti; organizatörler ise benzer programların farklı mahallelerde de devam edeceğini aktardı.

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE TOPLUMDA HAREKETLİ YAŞAM BİLİNCİNİ ARTIRMAK AMACIYLA DÜZENLENEN...

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE TOPLUMDA HAREKETLİ YAŞAM BİLİNCİNİ ARTIRMAK AMACIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE KATILIMCILAR EGZERSİZ YAPARAK SAĞLIKLI YAŞAM KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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