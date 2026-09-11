Komşuluk bağlarını güçlendirecek ikinci gün evi Kullar Yakacık'ta inşa ediliyor

Başiskele'de mahalle sakinlerinin aileleri ve komşularıyla bir araya gelebileceği ikinci gün evinin yapımına Kullar Yakacık Mahallesi'nde başlandı. Proje, Başiskele Belediyesi'nin günlük yaşamı destekleyen hizmetlerine yeni bir katkı olarak planlandı.

Gün evinin sunduğu olanaklar:

Yeni gün evinde vatandaşların kendi sofralarını kurabilecekleri alanların yanı sıra çay ve kahve ikramı ile tabak, bardak, çatal-kaşık gibi servis ve mutfak ekipmanları hazır bulunacak. Bu düzenleme, ziyaretçilerin yanlarında ek araç-gereç getirmeden rahatça buluşmalarını mümkün kılacak.

Amaç ve koordinasyon:

İlk gün evinin ardından hayata geçirilen bu adım, mahalle içi dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor. Gün evi, Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda işletilecek ve sakinlere sıcak, samimi bir buluşma mekanı sunmayı amaçlayacak.

Yapım çalışmalarının tamamlanmasının ardından mekânın, ailelerin ve komşuların bir araya geldiği düzenli buluşmalarla mahalle ilişkilerine katkı sağlaması bekleniyor.

BAŞİSKELE'DE MAHALLE SAKİNLERİNİN AİLELERİ VE KOMŞULARIYLA BİR ARAYA GELEBİLECEĞİ İKİNCİ GÜN EVİ, KULLAR YAKACIK MAHALLESİ’NDE HAYATA GEÇİRİLİYOR. YAPIMINA BAŞLANAN GÜN EVİNDE VATANDAŞLARIN KENDİ SOFRALARINI KURABİLECEĞİ ALANLARIN YANI SIRA ÇAY, KAHVE VE MUTFAK EKİPMANLARI DA HAZIR BULUNACAK.