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Kongreden mazbata törenine: Esen Çınar Kula yönetimini resmen devraldı

Yeni Parti Kula İlçe Başkanlığı'ndaki kongre sonrası Esen Çınar üyelerin desteğiyle yeniden seçildi; yönetimiyle mazbatasını alıp göreve başladı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 12:19

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kongreden mazbata törenine: Esen Çınar Kula yönetimini resmen devraldı

Yeni dönem resmen başladı:

Yeni Parti Kula İlçe Başkanlığı’nda gerçekleştirilen kongre sürecinin tamamlanmasının ardından Esen Çınar, yeniden ilçe başkanlığı görevine seçildi. Tek aday olarak girilen kongrede delegelerin onayıyla görevi sürdürecek olan Çınar, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ilçe seçim kuruluna giderek mazbatasını teslim aldı ve yeni dönemi resmen başlattı.

Ön seçim ve kongre süreci:

Kongre öncesindeki ön seçimde iki aday yarıştı; süreç sonunda yapılan ilçe kongresinde mevcut başkan Çınar tek aday olarak seçime girdi ve üyelerin güven oyunu aldı. Bu akış, teşkilat içinde hem rekabet hem de uzlaşı unsurlarının yaşandığını gösterirken, kongrenin ardından alınan mazbata sürecin resmi kapanışını sağladı.

Hedefler ve öncelikler:

Çınar, mazbata tesliminin ardından yaptığı açıklamada yeni dönemin birlik ve beraberlik içinde yürütüleceğine vurgu yaptı. İlçe teşkilatının önceliğinin Kula'ya hizmet olduğunu belirten başkan, yönetim kurulu ile birlikte ilçe ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları ve teşkilat içindeki dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Çalışma planı ve beklentiler:

Mazbatanın alınmasıyla birlikte Esen Çınar ve ekibi, görev süresince sahada aktif bir yönetim sergilemeyi ve ilçe önceliklerine odaklanmayı taahhüt etti. Yönetimin resmen devralınması, teşkilat içinde istikrar ve devamlılık beklentisini artırırken, Çınar’ın vurguladığı dayanışma ve hizmet öncelikleri, yeni dönemin yol haritasının temel taşları olarak öne çıkıyor.

YENİ PARTİ KULA İLÇE BAŞKANLIĞI’NDA KONGRE SÜRECİNİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN ESEN ÇINAR, YENİDEN...

YENİ PARTİ KULA İLÇE BAŞKANLIĞI’NDA KONGRE SÜRECİNİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN ESEN ÇINAR, YENİDEN İLÇE BAŞKANLIĞI GÖREVİNE SEÇİLEREK YÖNETİM KURULU ÜYELERİYLE BİRLİKTE MAZBATASINI ALDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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