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Konteynerde çıkan 1915 damgalı sedye Çanakkale'ye emanet edildi

Antalya'da zabıta memuru İbrahim Uysal'ın konteynerde bulduğu, üzerinde 1915 damgası olan askeri sedye, 3,5 aylık inceleme sonrası Çanakkale Savaş Müzesi'ne tescillenip bağışlandı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 15:10

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Konteynerde çıkan 1915 damgalı sedye Çanakkale'ye emanet edildi

Konteynerdeki keşiften müzeye uzanan yol

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru İbrahim Uysal, Muratpaşa ilçesinde çöp dökmeye indiği sırada bir komşusunun uyarısıyla konteynerde sıra dışı bir nesne fark etti. İlk bakışta hurda gibi görünen ancak detayları incelendiğinde tarih kokan objenin, üzerinde 1915 damgası bulunan bir askeri sedye olduğu anlaşıldı.

buluntu ve ilk değerlendirme:

Sedyenin kollarında kabartma 1915 ibaresi, parçalanmış kumaşı, ahşap kolları ile el işçiliğini gösteren dövme demir işçiliği yer alıyordu. Üzerinde ayrıca yoğun kan lekelerine benzer izler vardı. Uysal, sedyenin Birinci Dünya Savaşı dönemine ait olabileceğini düşünerek görsellerini Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile paylaştı.

inceleme, tescil ve bağış süreci:

Başkanlık tarafından yapılan ön incelemelerin ardından yaklaşık 3,5 ay süren değerlendirme ve karşılaştırmalar yapıldı. Yetkililer inceleme sonunda sedyenin döneme ait özellikler taşıdığını teyit ederek, eserin korunması için Uysal ile iletişime geçti. Ardından sedye Çanakkale'ye götürülüp tescillenerek Çanakkale Savaş Müzesi envanterine dahil edildi.

Uysal süreci anlatırken, sedyenin her iki yanında da 1915 kabartmasının bulunduğunu ve üzerinde 'şehit kanı' olabileceğini düşündüğü lekeler olduğunu söyledi. Bu nedenle nesnenin özel ve korunması gereken bir tarihî eser olduğunu vurguladı ve eseri müzeye bağışladı.

mahalle tarihi ve vatandaşlık görevi:

Uysal, Muratpaşa Mahallesi'nin geçmişinin göç ve yerleşim hikâyeleriyle örülü olduğunu hatırlatarak, mahallenin mübadele döneminde Giritli göçmenlerin bir arada yaşadığı semtlerden biri olduğunu belirtti. Sedyenin üzerindeki el işçiliği ve dövme demir detayları onun dikkatini çekti ve eserin 'bize ait' olduğuna kanaat getirdiğini ifade etti. "Ben sadece vatandaşlık görevimi yaptım" diyerek, önemli bir tarihin doğru adrese teslim edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Buluntu, bulunduğu konteynerden çıkarılmasından müzeye tescil edilmesine kadar geçen süreç, yerel bir vatandaşın duyarlılığıyla nesnelerin nasıl korunabileceğine ilişkin somut bir örnek sundu. Sedyenin kesin tarihsel bağlamı ve üzerindeki lekelerle ilgili son değerlendirmeler, Çanakkale'deki uzmanlar tarafından sürdürülüyor.

Çöpten tarih çıktı: Zabıta bulduğu &#039;1915&#039; damgalı askeri sedyeyi tarihe emanet etti

Çöpten tarih çıktı: Zabıta bulduğu '1915' damgalı askeri sedyeyi tarihe emanet etti

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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