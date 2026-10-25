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Şişli'de çatı geçişi sırasında düşen 26 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Şişli'de çatı katında yaşayan A.B. (26), yan binanın çatısına geçtikten sonra apartman havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 12:01

GÜNCELLEME: 25 Ekim 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şişli'de çatı geçişi sırasında düşen 26 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Şişli'de çatıdan düşme olayı:

İstanbul'un Şişli ilçesi Ergenekon Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 6 katlı bir apart otelin çatı katında yaşayan A.B. (26) isimli yabancı uyruklu kadın, yan binanın çatısına geçtikten kısa süre sonra apartman havalandırma boşluğuna düştü.

olayın ayrıntıları:

Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan ekiplerin çalışmaları tamamlandıktan sonra genç kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morgu'na gönderildi. Yetkililer, düşüşün hangi koşullarda gerçekleştiğinin henüz belirlenemediğini bildirdi.

soruşturma ve adli süreç:

Olay, resmi kayıtlarda şüpheli ölüm olarak değerlendirildi ve savcılık talimatıyla soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri olay yerinde delil toplama ve görgü tespiti çalışmalarını yürütürken, otopside ölüm nedeninin netleştirilmesi bekleniyor. Yetkililer, soruşturmanın seyrine göre ek işlemlerin yapılacağını açıkladı.

ŞİŞLİ’DE ÇATIYA ÇIKAN GENÇ KADIN APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

ŞİŞLİ’DE ÇATIYA ÇIKAN GENÇ KADIN APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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