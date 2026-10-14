Konteynerdeki işletmelerin tahliyesine yıl sonuna kadar süre talebi

Konteynerdeki işletmelere ek süre talebi:

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 6 Şubat depremlerinin ardından geçici ticaret alanlarında kullanılan konteynerlerde faaliyet gösteren işletmelerin tahliyesine ilişkin mağduriyetler nedeniyle yetkililerden yıl sonuna kadar ek süre talep etti.

Sadıkoğlu, depremin üzerinden üç yılı aşkın zaman geçtiğini hatırlatarak, esnafın uzun süre 21 metrekarelik konteynerlerde ayakta kalmaya çalıştığını, şimdi ise yeni işyerlerinin teslim sürecinin başlamasıyla birlikte konteynerlerin boşaltılması yönünde tebligatlar geldiğini belirtti.

esnafın farklı koşulları ve endişeler:

Sadıkoğlu, şehir merkezindeki yeni çarşılarda önemli bölümün tamamlanıp işyeri teslimlerinin başlamasının memnuniyet verici olduğunu ancak tahliye sürecinde tüm işletmelerin aynı şartlarda olmadığını vurguladı. Bazı işletmeler yeni işyerlerine taşınırken, halen hak sahipliği kapsamında teslim alamayan çok sayıda üyenin bulunduğunu söyledi.

Başkan ayrıca, deprem öncesinde kiracı olan ve yeni yapılan işyerlerinde hak sahibi olmayan esnafın bulunduğunu, bazı teslim edilen işyerlerinin altyapı eksiklikleri nedeniyle henüz ticari faaliyete uygun olmadığını ve ekonomik nedenlerle yeni işyeri kiralayamayacak durumda olan esnafın da bulunduğunu ifade etti.

talep edilen düzenlemeler ve uyarılar:

Sadıkoğlu, MTSO olarak taleplerinin açık ve makul olduğunu belirterek, konteynerlerde faaliyet gösteren işletmelere 2026 yılı sonuna kadar süre tanınmasını istedi. Bu süre içinde yeni işyerlerindeki eksikliklerin tamamlanması, hak sahipliği ve teslim süreçlerinin sonuçlandırılması ve kiracı durumundaki esnafın yeni işyerlerine erişebilmesi için çözüm yolları geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Konuşmasında, "Hiçbir esnafımız gidecek yeri olmadan konteynerinden çıkarılmasın" uyarısını yapan Sadıkoğlu, tahliye sürecinin aceleye getirilmemesini, esnafın mevcut koşullarının dikkate alınmasını talep etti.

Son olarak Sadıkoğlu, Malatya’nın yeniden ayağa kalkmasının sadece binaların yükselmesiyle değil içinde ticaretin canlanmasıyla mümkün olacağını vurgulayarak, MTSO'nun üyelerinin yaşadığı mağduriyetleri her platformda dile getirmeye ve son esnaf kalıcı ve güvenli işyerine kavuşana kadar takipçi olmaya devam edeceğini söyledi.

SADIKOĞLU’NDAN KONTEYNERDEKİ İŞLETMELER İÇİN YIL SONUNA KADAR SÜRE TALEBİ