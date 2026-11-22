Kontrolsüz dönüş kaza getirdi: motosikletli yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi sınırları içinde, aynı yönde seyreden iki motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Olay, Dörtyol'dan Erzin istikametine seyir halinde iken meydana geldi.

Kaza anı ve kamera görüntüleri:

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, dönüş yapmaya çalışan motosiklet sürücüsünün kontrolsüz manevrasının diğer motosiklete çarpmaya yol açtığı, çarpışmanın etkisiyle her iki motosikletin de yola savrulduğu görülüyor.

Olayın sonuçları:

Çarpışma sonrası sürücülerden biri yaralanırken, motosikletler yolda devrildi. Kaza anı güvenlik kamerası kayıtlarıyla belgelendi.

HATAY’IN DÖRTYOL İLÇESİNDE AYNI YÖNDE SEYREDEN İKİ MOTOSİKLETİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI. MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLSÜZ DÖNÜŞ YAPMAK İSTEMESİYLE YAŞANAN KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.