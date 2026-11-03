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Konya üretim gücüyle 2026'da 3 milyar doları geride bıraktı

Konya'nın 2026'nın ilk on ayında ihracatı yüzde 5,3 artışla 3 milyar doları aştı; ekimde 328 milyon 176 bin dolarla ülke ihracatında 10. sırada yer aldı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Berk Doğan

Konya üretim gücüyle 2026'da 3 milyar doları geride bıraktı

konya'nın ihracatı 2026'da güçlü seyrini sürdürdü:

Konya'nın 2026 yılının ilk on ayında ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artarak 3 milyar doların üzerine çıktı. Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre özellikle ekim ayında kaydedilen performansın dikkate değer olduğunu belirtti.

Öztürk, ekim ayındaki ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,12 artışla 328 milyon 176 bin dolar seviyesine ulaştığını, Konya'nın bu performansla Türkiye ihracatından yüzde 1,47 pay alarak iller sıralamasında 10. sırada yer aldığını ifade etti.

üretim altyapısı ve sektör çeşitliliği:

Başkan Öztürk, Konya'nın artan ihracatında kentin üretim altyapısı, sektörlerdeki çeşitlilik ve girişimcilik kültürünün rol oynadığını vurguladı. Firmaların üretimde gösterdiği kararlılık ve dış pazarlara yönelik çabalarının, şehir ihracatının istikrarlı biçimde yükselmesine zemin hazırladığı belirtildi.

Konya'nın hem sanayi hem tarım kaynaklı üretim birikimi, yerel firmaların dış pazarlarda tutunmasına katkı sağlıyor. Öztürk, bu birikimin, kurulan iş ilişkileri ve uzun vadeli ticari ilişkilerle pekiştiğini dile getirdi.

katma değer, verimlilik ve yeni pazar hedefleri:

KTO Başkanı, ihracattaki artışın kalıcı olması için üretimde verimlilik ve katma değerin yükseltilmesinin önemine işaret etti. Konya'nın üretim tecrübesinin teknoloji, tasarım ve markalaşma ile desteklenmesi gerektiğini söyleyen Öztürk, bunun dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artıracağını kaydetti.

Ayrıca mevcut pazarlardaki konumun güçlendirilmesi ve yeni pazarlarda kalıcı iş bağlantıları kurulmasının ihracatın sürdürülebilirliği açısından belirleyici olacağı vurgulandı. Öztürk, Konya'nın girişimcilik potansiyelinin daha fazla firmanın ihracata yönelmesine imkan tanıdığını belirtti.

Konya Ticaret Odası olarak üyelerin dış ticaret kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Öztürk, bu başarıda emeği geçen tüccar, sanayici, ihracatçı ve çalışanları tebrik etti ve şehrin ekonomisine katkılarından dolayı teşekkür etti.

KONYA’NIN İHRACATI, 2026 YILININ İLK ON AYINDA YÜZDE 5,3 ARTARAK 3 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI....

KONYA’NIN İHRACATI, 2026 YILININ İLK ON AYINDA YÜZDE 5,3 ARTARAK 3 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI. KONYA TİCARET ODASI BAŞKANI SELÇUK ÖZTÜRK, EKİM AYINDA YÜZDE 7,12 ARTIŞLA 328,2 MİLYON DOLARLIK İHRACATA ULAŞAN ŞEHRİN, ÜLKE EKONOMİSİNE GÜÇ KATMAYA DEVAM ETTİĞİNİ BELİRTTİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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