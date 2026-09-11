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Konya'da 51. randevu: Konyaspor'un kötü serisi Trabzonspor sınavında bitebilir mi

Konya'da oynanacak 51. randevuda Konyaspor, yedi maçlık yenilgi serisini kırmaya; Trabzonspor ise ligdeki çıkışını sürdürmeye çalışacak.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 10:19

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Konya'da 51. randevu: Konyaspor'un kötü serisi Trabzonspor sınavında bitebilir mi

Maç bilgileri:

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor, yarın saat 20.00’da Konya Büyükşehir Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Ligde yeşil-beyazlılar henüz puanla tanışamazken, dört mağlubiyetle son sırada yer alıyor. Bordo-mavililer ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 7 puanda ve puan tablosunda 4. basamakta bulunuyor.

İki takım arasındaki geçmiş:

Konyaspor ile Trabzonspor bugüne dek Süper Lig’de 50 kez mücadele etti; yarınki maçla bu sayı 51 olacak. Bu karşılaşmalarda Konyaspor 13 galibiyet alırken, Trabzonspor rakibini 25 kez mağlup etti; 12 maç ise beraberlikle tamamlandı. Toplam gol sayılarında Konyaspor 60, Trabzonspor 81 gole ulaşmış durumda.

İki takımın Konya’daki düelloları da dikkat çekici: burada oynanan 25 maçtan Konyaspor 7 galibiyet çıkarırken, 8 kez sahadan yenik ayrıldı ve 10 maç berabere bitti. Konya’daki maçlarda her iki ekip de 29 gol kaydetti.

Konyaspor'un form durumu ve sezon özetleri:

Konyaspor, ligde geçen sezonun son üç maçında da mağlup oldu ve bu sezonki dört yenilgiyle birlikte üst üste 7. maçını kaydederek kulüp tarihinin en uzun yenilgi serisini yaşıyor. 2025-2026 sezonunun son üç maçında yeşil-beyazlılar sırasıyla Çaykur Rizespor’a 3-2, Fenerbahçe’ye 3-0 ve Kayserispor’a 2-1 yenildi.

Yeni sezonda ise Konyaspor; Çaykur Rizespor’a 1-0, Fenerbahçe’ye 4-2, Kocaelispor’a 2-1 ve son olarak Erzurumspor FK’ya 1-0 mağlup oldu. Yeşil-beyazlıların ligdeki son galibiyeti ise 27 Nisan 2026 tarihinde Trabzonspor karşısında alınmış, Konya’daki maç 2-1 Konyaspor üstünlüğüyle sona ermişti.

Ayrıca iki ekip arasında 22 Mayıs 2026’da Antalya’da oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Konyaspor’u 2-1 mağlup etmişti.

Hakem ataması:

Konyaspor–Trabzonspor karşılaşmasını hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Coşkunses’in yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran üstlenecek; dördüncü hakem ise Asen Albayrak olacak.

Maç öncesinde dikkat edilecek başlıklar arasında Konyaspor’un uzun yenilgi serisini sonlandırma çabası, Trabzonspor’un deplasmanda skoru koruma kapasitesi ve iki takım arasındaki geçmiş istatistikler yer alıyor. Karşılaşma, hem lig sıralaması hem de moral açısından belirleyici olabilir.

KONYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 5. HAFTASINDA SAHASINDA KARŞILAŞACAĞI TRABZONSPOR İLE 51. KEZ...

KONYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 5. HAFTASINDA SAHASINDA KARŞILAŞACAĞI TRABZONSPOR İLE 51. KEZ RAKİP OLACAK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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