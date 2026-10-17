Konya'da araç bagajlarındaki paketlerden yüzlerce ruhsatsız tabanca ve binlerce parça çıktı

Operasyon ve uygulama noktası:

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik yürüttükleri çalışmada farklı günlerde şehir içindeki uygulama noktalarında şüphe üzerine durdurulan iki aracı kontrolden geçirdi. Yapılan aramalarda araç bagajlarında özenle paketlenmiş kutular içinde çok sayıda silah ve parça bulundu.

ele geçirilen materyalin detayları:

Aramalarda toplam 163 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca parçaların sayısı ve türleri şöyle kaydedildi: 99 alt gövde (birleştirildiğinde 99 ruhsatsız tabanca oluşturabilecek nitelikte), 100 üst sürgü, 100 yiv ve seti bulunan namlu, 101 icra yayı ve mili ile birlikte toplam 2 bin 458 ayrı tabanca parçası. Toplamda olay yerinde kayıt altına alınan silah parçası sayısı 2 bin 963 olarak belirtildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyonda yakalanan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme sürecinde şüphelilerden 5 kişi tutuklanırken, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma ve takibin KOM Şube Müdürlüğü tarafından sürdüğü bildirildi.

Ele geçirilen malzemenin niteliği, parçaların ayrı ayrı taşınmasının ve paketlenmesinin sıkça tercih edilen bir kaçakçılık yöntemi olduğunu işaret ediyor; bu yaklaşım, tamamlanmamış parçaların yasal denetimden kaçınmak için nasıl kullanıldığını gösteriyor. Kolluk kuvvetlerinin uygulama ve kontrolleri, bu tür organize sevkiyatların önlenmesinde belirleyici rol oynadı.

KONYA’DA UYGULAMA NOKTASINDA ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN İKİ ARAÇTA 163 RUHSATSIZ TABANCA VE 2 BİN 458 ADET SİLAH PARÇASI ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 6 ŞÜPHELİDEN 5’İ TUTUKLANDI.