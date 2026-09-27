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Konya'da Çatalhüyük mahallesinde operasyonda 6 ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Konya'nın Meram ve Karatay ilçelerinde, Çatalhüyük Mahallesi'ndeki operasyonda polis 6 adet ruhsatsız tüfek ele geçirip 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 14:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Konya'da Çatalhüyük mahallesinde operasyonda 6 ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Konya'da Çatalhüyük mahallesinde operasyonda 6 ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Konya'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, merkez Meram ve Karatay ilçelerine bağlı Çatalhüyük Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.

operasyon ve arama işlemleri:

Adreste yapılan arama sonucunda polis tarafından 6 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Müdahaleyi gerçekleştiren ekiplerin çalışma usulleri ve aramanın detayları yerinde yürütüldü.

şüpheli ve başlatılan işlemler:

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Konuyla ilgili işlemler polis birimleri tarafından gerçekleştirildi ve yasal sürece uygun adımlar atıldı.

KONYA’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA 6 ADET RUHSATSIZ TÜFEK ELE...

KONYA’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA 6 ADET RUHSATSIZ TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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