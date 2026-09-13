Konya'da huzur-42/8 denetiminde 54 yıl cezası olan üç şüpheliyle silah ve sentetik ecza ele geçirildi

Konya'da huzur-42/8 uygulamasının sonuçları

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Huzur-42/8 uygulaması kapsamındaki denetimlerde kamu düzeninin sağlanması, aranan şahısların yakalanması ve suçun önlenmesine yönelik çalışmalar yoğun şekilde yürütüldü. Uygulama 29 ayrı noktada yapıldı ve 1131 şahıs ile 108 araç kontrol edildi. Denetimlerde toplam 6 aranan şahıs yakalandı.

uygulamanın kapsamı:

Denetimler; şüpheli şahıslar, araçlar ve umuma açık istirahat ile eğlence yerlerini kapsadı. Yakalanan şahıslardan birinin bilişim sistemi ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan, diğerinin 6284 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan, üçüncüsünün ise icra ilamat masasınca arandığı tespit edildi. Ayrıca, isimleri tespit edilen üç şahsın kesinleşmiş cezaları belirlendi: C.B. hakkında 28 yıl, B.K. hakkında 13 yıl, E.B. hakkında ise 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu saptandı. Toplam kesinleşmiş ceza süresi 54 yıl olarak kayda geçti.

ele geçirilenler ve idari işlemler:

Yapılan aramalarda kolluk güçleri çok sayıda suç unsuruna ulaştı. B.K. isimli şahsın üst aramasında 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 12 adet fişek ele geçirildi. Şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör, 1 adet tam otomatik tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör ve 226 adet fişek bulundu. Toplamda uygulamada ele geçirilenler arasında 2 tabanca, 2 şarjör ve 238 fişek yer aldı. Ayrıca bir araç içinde 13 adet Gerica isimli sentetik ecza maddesi tespit edildi.

Uygulama kapsamında araçlara toplam 206.219 TL idari para cezası uygulandı. Ruhsatsız müzik yayını yapan bir iş yeri ile gerekli izin veya belge olmaksızın alkol sunumu yaptığı tespit edilen bir iş yeri hakkında işlem yapıldı. Kimlik bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeme nedeniyle 3 şahıs, kapalı alanda tütün mamullerinin tüketilmesine izin verme nedeniyle 2 iş yeri hakkında idari işlem gerçekleştirildi. Araç sürücüsü M.T.B. gözaltına alındı. Yakalanan 4 şüpheli şahıs ve ele geçirilen suç unsurları ilgili birimlere adli işlem için teslim edildi.

KONYA’DA POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN HUZUR-42/8 UYGULAMASINDA 6 ARANAN ŞAHIS YAKALANIRKEN, 3 ŞAHSIN TOPLAM 54 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNDUĞU TESPİT EDİLDİ.