Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Konya'da huzur-42/8 denetiminde 54 yıl cezası olan üç şüpheliyle silah ve sentetik ecza ele geçirildi

Konya'da Huzur-42/8 uygulamasında 6 aranan şahıs yakalandı; üçünde toplam 54 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulundu, silah ve sentetik ecza ele geçirildi.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 11:51

GÜNCELLEME: 13 Eylül 2026 - 11:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Konya'da huzur-42/8 denetiminde 54 yıl cezası olan üç şüpheliyle silah ve sentetik ecza ele geçirildi

Konya'da huzur-42/8 uygulamasının sonuçları

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Huzur-42/8 uygulaması kapsamındaki denetimlerde kamu düzeninin sağlanması, aranan şahısların yakalanması ve suçun önlenmesine yönelik çalışmalar yoğun şekilde yürütüldü. Uygulama 29 ayrı noktada yapıldı ve 1131 şahıs ile 108 araç kontrol edildi. Denetimlerde toplam 6 aranan şahıs yakalandı.

uygulamanın kapsamı:

Denetimler; şüpheli şahıslar, araçlar ve umuma açık istirahat ile eğlence yerlerini kapsadı. Yakalanan şahıslardan birinin bilişim sistemi ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan, diğerinin 6284 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan, üçüncüsünün ise icra ilamat masasınca arandığı tespit edildi. Ayrıca, isimleri tespit edilen üç şahsın kesinleşmiş cezaları belirlendi: C.B. hakkında 28 yıl, B.K. hakkında 13 yıl, E.B. hakkında ise 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu saptandı. Toplam kesinleşmiş ceza süresi 54 yıl olarak kayda geçti.

ele geçirilenler ve idari işlemler:

Yapılan aramalarda kolluk güçleri çok sayıda suç unsuruna ulaştı. B.K. isimli şahsın üst aramasında 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 12 adet fişek ele geçirildi. Şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör, 1 adet tam otomatik tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör ve 226 adet fişek bulundu. Toplamda uygulamada ele geçirilenler arasında 2 tabanca, 2 şarjör ve 238 fişek yer aldı. Ayrıca bir araç içinde 13 adet Gerica isimli sentetik ecza maddesi tespit edildi.

Uygulama kapsamında araçlara toplam 206.219 TL idari para cezası uygulandı. Ruhsatsız müzik yayını yapan bir iş yeri ile gerekli izin veya belge olmaksızın alkol sunumu yaptığı tespit edilen bir iş yeri hakkında işlem yapıldı. Kimlik bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeme nedeniyle 3 şahıs, kapalı alanda tütün mamullerinin tüketilmesine izin verme nedeniyle 2 iş yeri hakkında idari işlem gerçekleştirildi. Araç sürücüsü M.T.B. gözaltına alındı. Yakalanan 4 şüpheli şahıs ve ele geçirilen suç unsurları ilgili birimlere adli işlem için teslim edildi.

KONYA’DA POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN HUZUR-42/8 UYGULAMASINDA 6 ARANAN ŞAHIS YAKALANIRKEN...

KONYA’DA POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN HUZUR-42/8 UYGULAMASINDA 6 ARANAN ŞAHIS YAKALANIRKEN, 3 ŞAHSIN TOPLAM 54 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNDUĞU TESPİT EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Elazığ uygulamasında ters yön ihlali: sürücüye 10 bin lira idari ceza
images

Yalova'da kara yolunda ters yönde ilerleyen motosiklet Adliye Kavşağı'na kadar t...
images

Klimadan yayılan duman Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kısa süreli tahliye...
images

Okullarda huzur için yeni güvenlik paketi: 31 bin bahçe görevlisi ve ekip sahada

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tokayev, Trump’a resmi ziyaret çağrısını BRICS zirvesinde yineledi

Bayraktar: çatlak kanallar ve sulama randımanı tarımı tehdit ediyor

Gençler 20 yaşında kan bağışında öne çıktı, yaz dönemi beklenen düşüşü göstermedi

Ahilikten güç alan Malatya esnafı küllerinden yeniden doğacak

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı