konya’da kırtasiye ve okul ürünlerinde ön eğitim denetimi yoğunlaştı

denetimler yoğunlaştı:

Konya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Sahada yürütülen incelemeler, ürünlerin etiket, fiyat ve güvenlik standartlarına uygunluğunu kontrol etmeye odaklanıyor. Denetimler, tüketici haklarının korunması ve eğitim döneminin sorunsuz başlaması amacıyla planlandı.

denetim kapsamı ve uygulama biçimi:

Konya Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan denetimlerin yalnızca kırtasiyelerle sınırlı kalmayacağını, daha önce lokanta, market, pastane ve alışveriş merkezlerinde yürütülen saha denetim tecrübesinin kırtasiye denetimlerine de aktarıldığını belirtti. Çağlayan, denetimlerin fiyat etiketi, ürün güvenliği ve mevzuata uygunluk gibi başlıklarda yoğunlaşacağını vurguladı.

şikâyet hattı ve müdahale süreci:

Vatandaşlar ve veliler ürünlerle ilgili sorun yaşadıklarında Alo 175, HFA (Haksız Fiyat Artışı) hattı veya doğrudan Konya Ticaret İl Müdürlüğü üzerinden bildirimde bulunabilecek. Müdür Çağlayan, "Tüketicilerimizden, öğrencilerimizden ve öğretmenlerimizden sorun yaşayan olursa bize ulaşmalarını istiyoruz" diyerek gelen şikâyetlerin anında değerlendirilip, gerekli durumlarda müdahale edileceğini açıkladı.

Çağlayan ayrıca, 20 milyona yaklaşan öğrenci ve öğretmen sayısı gözetilerek denetimlerin önemine dikkat çekti ve yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Konya’da okul öncesi kırtasiyelere denetim