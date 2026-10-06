Konya’nın yeraltı suyu alarmı: 704 obruk ve tarımsal riskler

durum özetle takip ediliyor

Konya’da son dönemde görülen yağışlar yüzeyde olumlu bir etki yaratsa da, yapılan ölçümler yeraltı suyunda beklenen toparlanmayı göstermiyor. Yeraltı suyundaki düşüşün devam etmesi, hem tarımsal üretimi hem de bölgedeki karstik yapıların stabilitesini doğrudan etkiliyor. Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, mevcut izlemlerle durumun yakından takip edildiğini belirtiyor ve çiftçilere ekim kararlarında temkinli davranma çağrısı yapıyor.

ölçümler ve ekim uyarısı:

Prof. Dr. Fetullah Arık’a göre yağışlar kısa vadede umut verse de, ölçüm verileri henüz yeraltı suyuna net olarak yansımadı. Arık, ekim döneminde toprak yüzeyinin yağışlarla yeterince nemlenmesinin önemine dikkat çekerek çiftçilere yeraltı suyunu tüketmek yerine yağışla nemlenen toprağa ekim yapma önerisinde bulundu. Uzmanlar, acele ekimin hem bitki gelişimini riske atabileceğini hem de kuyulardan çekilen su miktarını artırarak obruk oluşumunu hızlandırabileceğini vurguluyor.

obruk sayısı ve bölgesel dağılım:

Bölgede toplam yaklaşık 734 obruk tespit edilmiş olup, bunların 704’ü Konya sınırları içinde yer alıyor; geri kalanlar Karaman ve Aksaray’da bulunuyor. Arık, sayısal artışın devam ettiğini ancak artış ivmesinde bir miktar azalma gözlendiğini aktarıyor; buna rağmen tek yıllık verilerle kesin bir sonuca varmanın doğru olmayacağına dikkat çekiyor. Çiftçilerin su kullanımındaki değişimleri fark etmesi ve bu konuda bilinçlenmesi, obruk oluşum riskinin azaltılması açısından önemli görülüyor.

tasarruf, projeler ve jeolojik riskler:

Bölgede Karatay Belediyesi ile yürütülen bir Avrupa Birliği projesi kapsamında tasarruflu sulama yöntemleri geliştirilmesi ve uygulanması hedefleniyor. Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin katkılarıyla sürdürülen çalışmalar, hem su kullanımını azaltmayı hem de verim kaybı olmadan sulama etkinliğini artırmayı amaçlıyor. Ayrıca obrukların izlenmesi ve hareket eşiği aşıldığında devreye girebilecek erken uyarı sistemleri üzerinde de çalışmalar sürüyor.

Arık, Orta Anadolu Havzası’nda kalın tuz tabakalarının bulunduğunu ve bu tür tuzlu, jipsli seviyelerde zamanla çözünen yapıların obruk oluşumunu tetikleyebileceğini hatırlatıyor. Dünya genelinde tuzlu ve jipsli alanlarda obruk yoğunluğunun yüksek olduğuna dikkat çekilirken, Türkiye içinde Sivas, Çankırı ve Çorum gibi benzer sorunların yaşandığı bölgeler olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, kısa vadede yeraltı suyunda belirgin bir yükseliş görülmediğini, bu nedenle su yönetiminde kalıcı planlamalara ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Yakın gelecekte yeraltı suyunu daha tasarruflu kullanmak ve yüzey yağışlarından azami ölçüde faydalanmak, obruk oluşumlarını yavaşlatma ve tarımsal üretimi sürdürülebilir kılma açısından kritik adımlar olarak öne çıkıyor.

KONYA'DA SON DÖNEMDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLAR YERALTI SULARI AÇISINDAN UMUT VERSE DE ÖLÇÜMLERDE HENÜZ BEKLENEN ARTIŞ GÖRÜLMEDİ.