Köpüren Elmacık Deresi mahalleliyi isyan ettirdi

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Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi Değirmenaltı Sokak'tan geçen Elmacık Deresinde zaman zaman yoğun köpüklenme, renk değişimi ve ağır koku oluştuğu bildiriliyor. Bölgede yaşayanlar, özellikle yağışlı havalarda kirliliğin arttığını ve suyun eskisi gibi olmadığını söylüyor.

Mahalle sakinleri, derenin görünümündeki bozulma ve yayılan kokunun hem çevresel hem de sağlık açısından risk taşıdığını belirtiyor. Görgüye göre köpüklenme dönemlerinde suyun rengi ve kıvamı farklılaşıyor; bunun sonucunda dere yatağındaki canlılar zarar görüyor.

Mahallelinin şikayetleri:

Bölgede yaşayan Rıdvan Güvenç kirliliğin yağışla birlikte arttığını iddia ederek, "Maalesef bizim köyümüzde bulunan bu Elmacık Deresi’ni zehirliyorlar" dedi. Güvenç, derede kimyasal atık döküldüğünü, bunun sonucu olarak hayvanların zehirlendiğini ve öldüğünü anlattı. "Benim 3 tane köpeğim maalesef telef oldu" ifadelerini kullandı.

Güvenç ayrıca söz konusu kirliliğin sorumluları olarak bazı sanayi kuruluşları, arıtma tahliyesi yapan tesisler ve geri dönüşüm firmalarını işaret etti; bu tesislerin cezalandırılmalarına rağmen dereyi kirletmeye devam ettiklerini ileri sürdü.

İnceleme iddiaları ve beklenti:

Güvenç, şikayetler üzerine bölgeye gelen ekiplerin yeterince inceleme yapmadığını öne sürdü. İddialar arasında ekiplerin numune almadığı ve "Dere kokuyor, derenin suyu normal, taş ocağından geliyor" gibi ifadelerle konuyu geçiştirdikleri yer aldı. Güvenç, ekiplerden "Numune alın, suyun kaynağını bulun" talebinin karşılanmadığını belirtti.

Mahalledeki tepki, yetkili kurumlardan numune alma, kirliliğin kaynağına ilişkin şeffaf bir soruşturma ve kalıcı çözüm taleplerini öne çıkarıyor. Vatandaşlar, sorunun tekrarlanmaması için denetimlerin sıklaştırılmasını ve tespit edilen sorumlular hakkında etkin yaptırım uygulanmasını istiyor.

Durum, bölge ekosistemi ve halk sağlığı açısından risk oluşturmaya devam ediyor; mahalleli çözüm bulunana kadar takipte olacağını ifade ediyor.

KOCAELİ’NİN GEBZE İLÇESİNDE BİR DEREDE OLUŞAN KÖPÜKLENME VE AĞIR KOKU, BÖLGEDE YAŞAYAN VATANDAŞLARIN TEPKİSİNE NEDEN OLDU. DEREYE KİMYASAL ATIK BIRAKILDIĞINI ÖNE SÜREN MAHALLE SAKİNİ, SORUNUN UZUN SÜREDİR DEVAM ETTİĞİNİ SÖYLEDİ.