Körfez Basket Emre Ekşioğlu’nu şampiyonlar ligi öncesi sakatlıkla kaybetti

Körfez Basket’e ciddi sakatlık haberi

Kocaeli'yi temsil eden Basketbol Süper Ligi takımı Körfez Basket, bugün saat 16.30'da Bulgaristan'da Yunan ekibi Kolossos H Hotels ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesinde kadrosunda önemli bir eksik yaşadı. Kulüp, guard Emre Ekşioğlu'nun antrenmanda sakatlandığını ve yapılan muayene ile görüntüleme sonucunda ön çapraz bağlarının koptuğunu duyurdu.

Sakatlığın tespiti ve tedavi planı:

Kulüpten yapılan açıklamada, Emre Ekşioğlu'nun pazartesi günü ameliyat olacağı ve sonrasında tedavi ile rehabilitasyon sürecine başlanacağı belirtildi. Yönetim, oyuncuya acil şifalar dileyerek sağlık ekibinin süreci yöneteceğini duyurdu.

Maç ve kadro üzerindeki etkisi:

Şampiyonlar Ligi ön elemesi, 8'er takımlı iki gruptan yalnızca bir ekibin vize alacağı kritik bir karşılaşma niteliğinde. Emre Ekşioğlu'nun yokluğu, özellikle guard rotasyonunda ve maç içi skor üretiminde takımın alternatif çözümler bulmasını zorunlu kılıyor. Teknik heyetin maç öncesi son düzenlemeleri nasıl yapacağı maç kadrosu açıklandığında netleşecek.

Kulübün açıklaması, hem takım hem de taraftarlar için maç öncesi moral açısından olumsuz bir gelişme olarak değerlendiriliyor; yönetim ve sağlık ekibi konuyla ilgili bilgilendirmeyi sürdürecek.

BASKETBOL SÜPER LİGİ’NDE MÜCADELE EDEN VE BUGÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME MAÇI OYNAYACAK OLAN KÖRFEZ BASKET’TE GUARD EMRE EKŞİOĞLU’UN ANTRENMANDA ÖN ÇAPRAZ BAĞLARININ KOPTUĞU AÇIKLANDI.